Alesi, Leclerc'in "yakında" dünya şampiyonu olmasını bekliyor

Charles Leclerc, Ferrari ile ilk sezonunda harika bir performans sergiledi ve iki galibiyet almayı başardı.

Genç sürücü, ortaya koyduğu bu performansın ardından takımla olan anlaşmasını 2024 sonuna kadar uzattı.

Şimdi Ferrari ile Leclerc'in arası, her zamankinden daha iyi görünüyor ve Jerez'deki 18 inç lastik testinde Ferrari'yi kullanacak ismin Monakolu pilot olması bekleniyor.

Eski Ferrari F1 pilotu Jean Alesi, "Charles çok iyi bir sürücü ve gerçek bir fenomen."

"Yakında onu dünya şampiyonu olarak göreceğimize eminim." dedi.

Alesi, kendisini en çok etkileyen sürücüler ve Ferrari zamanları hakkında da konuştu.

"Günümüz yarışlarının daha sıkıcı olduğu doğru değil, sadece ona farklı bakan bizleriz. Hepimiz biraz nazlanarak bakıyoruz. Sürücüler hazırlanıyorlar, antrenman yapıyorlar, günümüz araçları hızlı ve güçlü. Formula 1'de her zaman harika savaşlar oluyor, şahsen beğeniyorum."

"Geçmişe bakarsak, Fangio gerçek bir kahramandı. Onun zamanında bir hata yaparsanız, ölmüştünüz. Beni en çok etkilen ise Senna oldu. Sıra dışı bir araç kontrolü vardı. Onda hissettiğim kararlılık, şov ve duyguyu kimsede görmedim."

"En güzel zamanlarım Ferrari'deydi. Belki en güçlüsü değildi, ama her zaman en güzeliydi. Dayanıklılık onun güçlü olduğu yan değildi, ama Maranello'ya ve Fiorano'ya gidip, orada sürüş yapmak benzersiz bir şeydi."

"Ferrari'de yaşadıklarınızı dünyanın başka hiçbir yerinde yaşamıyorsunuz. Her zaman çok fazla inancım vardı ve bu renklere çok fazla saygı duydum. Ferrari'de geçen yıllarım unutulmazdı."

"Bugün hâlâ beni hatırlayan taraftarları görmek beni çok mutlu ediyor. 1995 Kanada Grand Prix'sindeki zaferi asla unutmayacağım. O gün benim doğum günümdü, çılgınca bir gündü."

"Pek çok kez zafere yaklaştım, ancak çeşitli problemler yüzünden hiç kazanamadım. O yarışın son turlarında muazzam bir gerilim yaşamıştım. Bitiş çizgisine ulaşmak için araca mümkün olduğunca yumuşak davranmaya çalışıyordum."