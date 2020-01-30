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Formula 1 / Son dakika

2021'de F1'e dönmeye hazırlanan Alonso: "Yarım kalan bir işim var"

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2021'de F1'e dönmeye hazırlanan Alonso: "Yarım kalan bir işim var"
Ekleyen:
, Editör
30 Oca 2020 08:17

Fernando Alonso, 2021 yılında Formula 1'e geri döneceğinin sinyallerini verdi.

Fernando Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Formula 1'de şampiyon olmayı başardı. 

Sonrasında üçüncü şampiyonluğunu bir türlü alamayan Alonso, 2018'in ardından Formula 1'den emekli oldu.

Bununla birlikte İspanyol sürücü, F1 Racing'e verdiği demeçte spora geri dönmeye hazırlanıyor gibi görünüyordu.

Alonso, "F1 ile olan  işim bitmiş değil. 2021 çok iyi bir fırsat ve kendimi iyi ve hazır hissediyorum. Bu keşfedeceğim bir şey."

"Bence yaş bir problem yaratmayacak. Bu araçlar, yakıt için pit stop yapmadıkları için zorlu değiller. Pazar günleri Cumartesi günleri ile karşılaştırıldığında 7 veya 8 saniye daha yavaş turlar atıyorsunuz. Aynı zamanda, yeni tanıtılacak olan 18-inç lastiklerle beraber aracın yol tutuşu değişecek ve griddeki herkes sürdüğü stili değiştirmek zorunda kalacak."

2010'da Mercedes, Michael Schumacher'i emeklilikten geri döndürmüştü ve üç yıl boyunca kendisiyle mücadele etti.

Alonso, "Michael Formula 1'e Pirelli'nin çağında gelmişti (2010 Bridgestone lastiklerinin kullanıldığı son yıldı), lastikler çok hassastı."

"Bizler lastiklere dikkatli davranmak ve onların çabucak yıpranmasını engellemek için pek çok beceri geliştirdik ve Michael bu yüzden daha çok zorlanıyordu. 2021'de benim böyle bir problemim olmayacak."

"Geçen sene nefes almam gerekiyordu ve F1'den ayrılmak istedim çünkü Formula 1, çok talepkar bir spor. 18 yıl boyunca yarıştığınız zaman sakinleşmek için bir zamanınız olmuyor. Yemeniz, uyumanız, antrenman yapmanız gerekiyor - her şeyi F1 için yapmanız gerekiyor ve omuzlarımdaki bu yükü atmam gerekiyordu."

"İnsanlar bana artık F1'de olmadığım için sevdiğim işi yapabileceğimi söyledi ve ben 'Benim sevdiğim şey sürmek ve ben nerede sürmek istiyorum? Monaco, Suzuka, Silverstone, bu yarışlar benim sevdiğim yarışlar.' cevabını veriyorum. Hız ve adrenalin benim tutkumu ateşliyor. Kayak yaparken virajlardan kaçıyorum çünkü temiz bir görüntü arıyorum ve boş bir pistte en hızlı şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Bisiklet sürerken bile hızımı kaydediyorum ve elde edebileceğimin maksimumunu arıyorum."

"Dakar gibi etkinlikler yaptığınızda pek çok farklı insanla tanışıyorsunuz, farklı felsefelerle. Bu felsefeler sayesinde Formula 1'e daha güçlü döneceğim ve doğru araçta olursam, kazanacağım."

"Konu araç sürme olunca her şey çok farklı. Çok fazla özgüvenim var, çünkü biliyorum ki bir aracı aldığımda ve her şey iyi gittiğinde kazanmalıyım. Yarışmak hayatta iyi olduğumu bildiğim tek şey."

Ancak Alonso, Formula 1'de yarış kazanabileceği fırsatlara sahip olmak istiyor.

Son galibiyetini 2013'ün Mayıs ayında alan Alonso,"Spor ile ilgili problemlerden biri sporun çok fazla zalim olması. Eğer kötü bir araçtaysanız bir umudunuz yok. Başka sporlarda durum böyle değiş. Chelsea veya Manchester City bir ikinci lig takımına maç kaybedebilir ancak F1'de bu imkansız."

"Formula 1 benim için bitmemiş bir bir iş çünkü insanlar kazandığımızdan daha çoğunu hak ettiğimizi düşünüyorlar - özellikle son birkaç senede."

"Müzede pek çok kupa bulunuyor ancak yeni hiçbir kupa yok ve bu biraz garip duruyor."

"Kurallarla ilgili tek problem bazı takımların diğerlerine göre kuralları farklı yorumlaması. Şu anda kazanan bir takıma gidebilirsiniz, ancak kurallarla ilgili bir hata yaparlarsa insanlar tekrardan kötü bir seçim yaptığımı söyleyecekler mi?"

Adı genellikle Ferrari ile anılan İspanyol pilot, Red Bull ve Mercedes ihtimalleri hakkında da konuştu.

"Geçmişte Red Bull ile çok fazla görüşme yaptım. Sanırım ilki 2007'de McLaren'den ilk kez ayrıldığımda olmuştu. Adrian (Newey) ve Christian (Horner) ile tanıştım. Daha sonrasında da 2008'de Sebastian (Vettel) Toro Rosso'dan Red Bull'a transfer edilmeden önce iki veya üç tane görüşme yapmıştık."

"Mercedes son yılları domine etti ve an itibariyle çok güçlü bir takıma sahip."

"Eğer değişim yapmayı düşünürlerse bunun zor olacağını görebiliriz. Kazandığınız sürece değişiklik yapmak istemezsiniz, ancak gelecek senenin nasıl gittiğine bakmak lazım. Geçen yaz (Valtteri) Bottas ve (Esteban) Ocon arasında kaldılar. Eğer aynı düşünceyi bu yaz da düşünürlerse..."

Çeviri: Efe Kahya

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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12 Mar - 15 Mar
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