Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı
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Mercedes ve McLaren'dan sonra Ferrari de 2020 F1 aracını çalıştırdı.
Mercedes, dün 2020 Formula 1 aracını çalıştıran ilk takım olmuştu. Alman ekibin ardından McLaren da bugün 2020 aracını çalıştırdı.
Saatler sonra da Ferrari'den benzer bir video klip geldi.
Bu klipte Ferrari'nin 2020 aracını ilk kez çalıştırdığı görülüyor.
Yapılan açıklamada bugün Saat 10:00 civarında yeni aracın ilk kez Maranello'da çalıştırıldığına yer verildi.
Ferrari, 2020 aracını 11 Şubat'ta tanıtacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı
paylaşım
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