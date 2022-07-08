Avusturya GP hafta sonunda Red Bull - Porsche anlaşması duyurulmayacak
Red Bull ve Porsche'nin gelecekte ortak olacakları yönündeki anlaşmanın, bu hafta sonu Red Bull'un evinde yapılacak Avusturya GP'de açıklanması bekleniyordu ancak görünüşe göre bu duyuru ertelendi.
Red Bull'un 2026'dan itibaren Porsche'nin güç ünitesini kullanacağı bilgisi artık iddiadan öte geçti. Konuyla alakalı taraftarların çoktan anlaştığı, geriye sadece resmi açıklamanın yapılmasının kaldığı biliniyor.
FIA'nın 2026 motor kurallarını bu yarış öncesinde kesinleştirmesi, bunun sonucunda Porsche'nin Avusturya GP hafta sonunda Red Bull Racing'den hem hisse satın alarak hem de motor tedarikçisi olarak Formula 1'e döneceğini açıklaması bekleniyordu.
Ancak FIA hâlâ 2026 motor kurallarını resmileştiremedi. Bunun üzerine Red Bull ve Porsche duyuruyu bekletme kararı aldılar.
Silverstone'da konuşan Helmut Marko, kuralların kesinleşmesinden mutlu olacaklarını dile getirmişti. Sky'a konuşan Marko, Porsche ile aralarında işbirliği olacağı iddialarını yalanlamadı ancak Volkswagen Grubu'nun anlaşmayı, 2026 motor kuralları resmiyet kazandıktan sonra duyurma kararı aldığını söyledi. Son Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında bu konu resmiyet kazanmadı.
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