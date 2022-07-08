Avusturya GP hafta sonunda Red Bull - Porsche anlaşması duyurulmayacak

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Red Bull'un 2026'dan itibaren Porsche'nin güç ünitesini kullanacağı bilgisi artık iddiadan öte geçti. Konuyla alakalı taraftarların çoktan anlaştığı, geriye sadece resmi açıklamanın yapılmasının kaldığı biliniyor.

FIA'nın 2026 motor kurallarını bu yarış öncesinde kesinleştirmesi, bunun sonucunda Porsche'nin Avusturya GP hafta sonunda Red Bull Racing'den hem hisse satın alarak hem de motor tedarikçisi olarak Formula 1'e döneceğini açıklaması bekleniyordu.

Ancak FIA hâlâ 2026 motor kurallarını resmileştiremedi. Bunun üzerine Red Bull ve Porsche duyuruyu bekletme kararı aldılar.

Silverstone'da konuşan Helmut Marko, kuralların kesinleşmesinden mutlu olacaklarını dile getirmişti. Sky'a konuşan Marko, Porsche ile aralarında işbirliği olacağı iddialarını yalanlamadı ancak Volkswagen Grubu'nun anlaşmayı, 2026 motor kuralları resmiyet kazandıktan sonra duyurma kararı aldığını söyledi. Son Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında bu konu resmiyet kazanmadı.

Marko, "Kurallar konusunda gecikme oldu. Öyle olunca takım kararı gibi her şey de ertelendi." dedi.

Son ertelemenin ardından 2026 motor kurallarının eylül ya da ekim ayında onaylanması bekleniyor. Bu, Red Bull - Porsche anlaşmasının da ancak o zaman duyurulabileceği manasına geliyor.

Volkswagen Grubu'nun Porsche ve Audi markalarıyla Formula 1'e girmeye karar verdiği biliniyor. Porsche, Red Bull ile anlaşmaya varırken Audi'nin Sauber ile görüştüğü iddia ediliyor. Audi için diğer adayların (McLaren, Aston Martin ve Williams) artık adaylar arasında olmadığı söyleniyor.