Seidl: "F1, bütçe sınırı tartışmalarında orta yolu bulmalı"

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F1 Komisyonu, bütçe sınırı ve geçtiğimiz günlerde dalgalanmayı azaltma amacıyla yayınlanan teknik direktifi görüşmek için toplanacak. Gündemde oldukça alevli konular bulunuyor.

Takımların çoğu, enflasyondaki artış nedeniyle 2022 için belirlenen 141.2 milyon dolarlık bütçe sınırına uyma şanslarının olmadığını açıkladı.

Bu takımlar, 2022'de bütçe sınırı rakamında artış talebinde bulunuyorlar. Diğer taraftan gelecek senelerde taşımacılık giderlerinin bütçe sınırının dışına çıkarılması yönünde kural değişikliği yapılması talebi var.

Takımların çoğundan bütçe sınırının artırılması yönünde talebi olsa da, Alpine ve Alfa Romeo bu konuda düzenlemeye karşı çıkıyorlar.

Seidl, "Sporun ilerleyebilmesi için en iyi çözümü bulabileceğimiz konusunda hâlâ iyimserim."

"Beklenmedik koşullar ve finansal açıdan büyük sonuçları olan koşullar nedeniyle, biz de dahil olmak üzere bu yıl bütçe sınırına uyamayacak durumda olan birkaç takım var."

"Bu yüzden, bu konuda en iyi seçeneğin sorunu çözmek ve çözüm için açık ifadeler kullanmak olduğunu düşünüyorum."

"FIA, geçen ay tüm takımlarla yoğun analiz yaptı ve gerçeğin ne olduğuna dair daha açık bir resim gördü. Bu beklenmedik gider artışlarının normal enflasyonla bir alakası yok. Ağırlıklı olarak taşımacılık tarafında ve fatura tarafında büyük artış var."

"Ve buna dayanarak, sanırım FIA, neyin mantıklı ve neyin makul olduğu konusunda net bir fikre sahiptir." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren'ın ne kadar artışa ihtiyacının olduğunun sorulması üzerine Seidl, "Ne kadarına ihtiyacımız olduğunu biliyorum ancak bunu açıklamanın bir anlamı yok! Sınırı kesinlikle aşacağımızı biliyor olmamıza rağmen, şimdiden yıl için gelişim planımıza da baktığımızda durumu epeyce yönetmemiz gerekiyor."

"Yine, odak noktam bir çözüm bulmak. Ve enerjimizi bu konuya aktarıyoruz. Diğer her şey için sonrasında başımızı ağrıtırız." dedi.

Autosport, padoktan aldığı bilgiler ışığında Cuma günkü toplantıda bir çözüm çıkmasını beklemiyor.

Bununla birlikte Seidl, tartışmanın bir kısmının, gelecek sezonlarda kurallarda yer alan enflasyon endekslemesini öne çıkarmakla ilgili olduğunu söylüyor.

Seidl, "Anlaşılması gereken önemli bir nokta, yaptığımız tartışmanın aslında bütçe kategorisini artırmakla ilgili olmadığıdır. Dolayısıyla 2023 için 135 milyon dolarlık sınırı tartışmıyoruz."

"Tartıştığımız asıl konu, enflasyon artışını sisteme dahil etmek. 2024'ten itibaren bu zaten kuralların parçasıydı. Sadece bunu daha erkene çekmeyi tartışıyoruz. Bütçe sınırı limitlerinde artışı konuşmuyoruz." dedi.

Padok içerisinde takımlardan bazılarının bütçe sınırını aşıp olacaklarla yüzleşmeyi beklediği yönünde öngörüler var. Birden fazla takımın bütçe sınırını aşması beklendiği için, FIA'nın bu durumda çok katı yaptırımlar uygulaması beklenmiyor.

Mali düzenlemeler olası cezaların bir listesini içeriyor ancak belirli bir ihlal için tam olarak ne uygulanabileceğine dair bir ayrıntı yok.

Seidl, McLaren'ın kuralları bu şekilde test etmek istemediği konusunda ısrarcı. Seidl, "Diğer takımlar adına konuşamam. Bu kesinlikle yapmak istemediğimiz bir şey. Bunun spor için iyi bir şey olmayacağını düşünüyoruz. Bu yüzden bence en iyisi bir uzlaşma ve tanımlanmış bir çözüm üzerinde anlaşmamız."

"Bütçe sınırı söz konusu olduğunda, genel olarak cezanın ne olduğunun net olmadığı gerçeğini çok destekliyoruz çünkü her zaman olduğu gibi, belirli ihlaller için cezaların ne olduğunu bildiğinizde, bununla oynuyorsunuz. Yani bununla ilgili bir sorunum yok." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mevcut sorunlara rağmen Seidl, bütçe sınırı ilkelerini hâlâ desteklediklerini söyledi.

Seidl, "Tabii ki, hayata koyduğumuz bütçe sınırının genel olarak çok olumlu konseptinden küçük küçük olumsuzlukları seçebilirsiniz."

"McLaren olarak bütçe sınırını büyük ölçüde desteklediğimiz iyi biliniyor. Bu sadece bizim için değil, genel olarak spor için harika bir şey. Bu düzenleme F1'deki takımların çoğunu, finansal açıdan sürdürülebilir kılıyor ve sportif açıdan rekabetçi olmalarını sağlıyor." dedi.