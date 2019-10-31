Albon, Red Bull'da kendisini giderek daha iyi hissediyor

Sezon ortasında problemlerle boğuşan Pierre Gasly'nin yerini alan Alex Albon, 2020'de tam sezon takımda yarışmanın hayalini kuruyor ve bunun için mücadele ediyor.

Meksika'daki cuma antrenmanlarında kaza yapmış olsa da, ortaya koyduğu performans Red Bull'un mutlu ediyor.

Takım patronu Christian Horner Meksika'da “Çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum."

“Bunun Formula 1'deki ilk sezonu olduğunu unutmamalıyız. Çok fazla test yapmadı ve yanında max gibi inanılmaz derecede zorlu bir takım arkadaşı olduğunu hatırlamalıyız."

“Tutumu, adanmışlığı ve bugüne kadarki performansı kesinlikle tüm takımı etkiledi." dedi.

23 yaşındaki Albon, Red Bull'a alışmakta zorlanmasının ardından Pierre Gasly'i anladığını ancak kendisini sürekli daha iyi hissettiğini söyledi.

“Evet, bu gerçekten zordu. Onun nasıl hissettiğini biliyorum. Ama sonunda, bu benim için bir fırsat. Değerli olduğumu göstermek istiyorum. F1'de işler böyle gidiyor.

"Pierre için işlerin neden iyi gitmediği konusunda söyleyecek fazla bir şey yok. Biz sürücüler ve erkekler oldukça farklıyız. Yaklaşımımız farklı."

“Benim açımdan bakarsam, başlangıçta takımın nasıl çalıştığını anlamam gerekiyordu ve onlar da beni anlamak zorunda kaldılar. Spa'dan bu yana takım, ihtiyacım olan şeyi giderek daha iyi anlıyor ve ben de daha iyi hale geliyorum."

Bununla birlikte Horner, henüz 2020'de kiminle yarışacaklarına karar vermediklerini yineledi.

Horner, “Henüz ilk günlerdeyiz."

"İki takımın durumu ile ayrıcalıklı bir pozisyondayız. Bu nedenle Max'in takım arkadaşının kim olacağına yıl sonundan önce kesin olarak karar vermek zorunda değiliz.

“Hepsinin Red Bull ile sözleşmesi var, bu yüzden tüm değerlendirmeleri en iyi şekilde yaparak gelecek yıl için en iyisini yapacağız." dedi.