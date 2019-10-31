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Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Willliams, 2021 kurallarının ertelenmesine karşı

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Ferrari ve Willliams, 2021 kurallarının ertelenmesine karşı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 Eki 2019 09:03

Ferrari, Formula 1 kurallarının ertelenmesi konusunda Mercedes ve Red Bull'la aynı görüşte değil ve bu yüzden erteleme fikrine karşı oy kullanacaklar.

FIA Motor Sporları Konseyi, Perşembe günü 2021 yılı için önerilen teknik, sportif ve mali kuralları kabul etmeye veya reddetme konusunda oylama yapmak için bir araya gelecek.

Mercedes ve Red Bull geçen hafta Meksika'da yeni kuralları 2022'ye ertelenmesini istediklerini belirttiler.
Bu düşünceye göre 2021'de 175 milyon dolarlık bütçe sınırı olacaktı ancak asıl kurallar 2022 yılında gelecekti.

Ancak Motorsport.com'a konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Biz bunu desteklemiyoruz. Bu kuralların ertelenmesi için hiçbir sebep yok. Eğer istiyorsak, kuralların düzgün olup olmadığını tartışabiliriz. Ama yeni düzenlemelerin ne olacağına karar verdikten sonra, sadece onları benimsememiz gerekiyor.” dedi.

Binotto, takımların yeni kuralları etkilemeye yönelik çabalarının bittiğini ve artık kuralları uygulamanın Dünya Motor Sporları Konseyi'ne bağlı olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Ferrari, F1'in çıkarlarına uygun olmadığına inandığı kuralları veto etme hakkını kullanabilir.

Binotto, kuralların her zaman geliştirilebileceğini ve bunun hiçbir zaman bitmeyen bir süreç olduğuna dikkat çekti.

Binotto, "Kuralların düzenlenmesi hiç bitmeyen bir süreç. Mevcut kurallarda bile fırsat bulduğumuz her an değişiklik yapıyoruz. Geliştirilebilecek çok fazla şey var. Yayınlanacak şeyin, 2021'in başlangıcından önce ve sonra geliştirilmesi gerekeceğinden son derece eminim." dedi.

Ferrari, bazı detaylar henüz belli olmamış olsa bile, 2021 planlarını devam ettirmenin doğru olduğunu düşünen tek ekip değil.

McLaren ve Williams da yeni kuralları ciddi şekilde savunuyor ve Claire Williams, gecikmeye karşı olduğunu söyledi.

"Kurallar çok geç geliyor. Ağustos ayında tekrar geciktirdik, oysa hazır olabilirdi. 2.5 yıldır bu konuda tartışma yapıyoruz. Kesinlikle hazır olabilirdi ve bize göre bu kurallar, teknik düzenlemeler hazır."

"Durumlarından oldukça memnunuz. Yapılması gereken birkaç değişiklik olabilir, ancak 31 Ekim'de yayınlansalar bile düzeltilebilir. Spor adına bu kuralların gecikmesini istemiyoruz."

"Hepsinden önemlisi bizim gibi takımların iyiliği için veya bizimkine benzer pozisyonda olanlar için bunu istemiyoruz."

“İnsanların bu mesajı anlaması gerçekten çok önemli.”

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Seri Formula 1
Editör Scott Mitchell

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