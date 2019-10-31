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Formula 1 / Son dakika

Carey: "Bütçe sınırı öncesi aşırı harcama yapılması endişemiz yok"

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Carey: "Bütçe sınırı öncesi aşırı harcama yapılması endişemiz yok"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
31 Eki 2019 06:39

Formula 1'in CEO'su Chase Carey, 2021'de getirilmesi planlanan bütçe sınırı öncesinde takımların aşırı harcama yapmalarından endişe duymadıklarını söyledi.

Bugün gerçekleştirilecek FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında, 2021 F1 kurallarının onaylanması bekleniyor.

Carey, toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu ve 175 milyon dolarlık bütçe sınırı kuralı konusunda endişelerinin olmadığını söyledi.

Carey, "Bu konuda çok fazla şey söyleniyor ancak gerçekçi olmak gerekirse bu takımlar, her ne olursa olsun her sene yeni araç üretiyorlar."

"Bu bir geçiş dönemi olacak. Geçiş dönemiyle yeni bir döneme geçmemizin önemli olacağını düşünüyoruz."

"Ortaya konan argümanlardan bazıları, geçiş dönemi sonrası ortaya çıkabilecek sonuçlar değil, kuralın uygulanmaya başlanmasıyla ortaya çıkabilecek sorunlardı."

"Bizim gerçek manada yaptığımız şey, sporu pist üstünde ve takımlar için daha uzun vadede daha sağlıklı bir hale getirmek."

"Gelecek seneki geçiş sürecinde, her sene yaptıkları şeyi yapacaklar ve yeni araç üretecekler." dedi.

Her takımın sene boyunca yaptığı harcamaları takip edebilmesi için bağımsız gruplar kurulacak. Carey, FIA ve Formula 1'in harcamaların kontrol altında tutulabilmesi için çok derinlemesine bir çalışma yaptığını söyledi.

Carey, "Bağımsız birimler olacak, bu açıdan bizden bağımsız olarak hesapların doğrulanması gerekecek." dedi.

Resmiyette gelecek sene bütçe sınırı olmayacak ancak, 2021 öncesinde her takımın harcaması takip edilecek.

Carey, gelecek sene yapılacak takip ile 2021 öncesinde ortaya çıkabilecek olası hataların düzeltileceğini düşünüyor.

Carey, "2020'de yapacağımız şeyler, bir nevi prova olacak. Bu sayede sorunları göreceğiz ve takımlar her şeyin nasıl hesaplanacağını anlayacak."

"Kuralları test için ortaya koyacağız ve onay için prosedürler bağımsız bir şekilde yürütülecek." dedi.

Peki bir takım verilen sınırın üstünde bir harcama yaparsa ne olacak? Carey'nin cevabı, "Açıkçası bu sistemin etkili olması için sonuçları ve cezaları da olmalı. Bu cezalar henüz belirlenmedi ancak ciddi sonuçları olacak." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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