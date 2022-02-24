Albon: "Aracın tepkileri bir F2 aracına benziyor"

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Barselona testlerinin ikinci gününde, Williams pilotu Alex Albon 47 tur attı ve günü 1:21.531 ile dokuzuncu sırada tamamladı.

Takım arkadaşı Nicholas Latifi ise 61 turla 11. sırada yer aldı.

Albon, "İlk olarak araç iyi bir yerde gibi hissettiriyor. Yılın kalanı için iyi bir temelimiz var. Spesifik olarak göze çarpan hiçbir şey yok, bu da her zaman iyi."

"Yeni kurallar nedeniyle herkes için bir sıfırlanma söz konusu ve bunun bana biraz yardımcı olduğuna inanıyorum. Biraz paslanmış durumdayım ancak bunu atıyorum. Her tur daha iyi hissettiriyor." dedi.

Albon, araçtaki sarsıntı hakkında, "Bazıları için daha fazla sarsıntı söz konusu. Ancak tur zamanını pek etkilemiyor. Araca hasar vermediğin sürece baş edebiliyorsun. Elbette geçmiş yıllara kıyasla farklı bir araç ve bu 1. virajı biraz daha ilginç kılıyor."

"Bence virajlarda geçmiş yıla kıyasla aynı hızlarda gittiğinizde ve dengeyi doğru ayarladığınızda çok farklı bir şey yok. Sürüş ve ağırlık dışında büyük bir fark yok."

"Tepki verme anlamında da bir F2 aracına benziyorlar. Ancak Formula 1'deki viraj hızıyla çok farklı bir durum yok."

"Barselona pürüzsüz bir pist, bu nedenle Austin'de bu durumun değişip değişmeyeceğinden emin değilim. Göreceğiz." dedi.

Albon son olarak, araçların ağırlığı hakkında, "Araçlar ağır ve bana hâlâ çok büyük geliyor. Düşük hızlarda ağırlığı daha fazla hissediyorsunuz. Ancak takımlar aptal değiller. Bir şeyleri hızlıca çözüyorlar."

"Günün sonunda araçlar çok da yavaş değil. Bence sadece gelişmeye devam edecek ve geçtiğimiz yıla kıyasla çok uzak olmadığımızı göreceğiz." dedi.

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images