Ricciardo: "Günün ilk 10 turu vücutta şok etkisi yaratıyor"

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Barselona'da gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin ikinci gününde, sabah bölümünün en hızlı ismi 1:20.355 yapan McLaren pilotu Daniel Ricciardo oldu.

Ancak günün sonunda Leclerc C3 lastikle 1:19.804 yaparak zirveye yerleşti. İkinci sırada ise AlphaTauri pilotu Pierre Gasly yer aldı.

Ricciardo,1:20.288 ile üçüncü oldu. Avustralyalı pilot, C4 lastiğe geçmesinin ardından turunu çok geliştiremedi ve Leclerc'in yaklaşık 0.6 saniye gerisinde kaldı.

Ricciardo, "120 küsur tur attık, bu nedenle iyi bir geri dönüş oldu. Vücudum ısınmış durumda. İlk günümde düzenli olarak sürüş yaptık ve sorunsuzdu."

"Bence bu çok iyi çünkü her turda, hem takım dayanıklılık konusunda bir şeyler öğrendi hem de ben bir şeyler öğrenebildim. Bu nedenle verimli bir gün oldu."

"Muhtemelen günün ilk 10 turu en zoru çünkü vücutta şok etkisi yaratıyorlar. Sezon dışında antrenman yapıyoruz ve bir programımız oluyor ama 5G kuvvetinin bir simülasyonu yok."

"Güçlenmek için kaslarımızı geliştiriyoruz ama hiçbir şey vücudumuzu bir F1 aracı kadar zorlayamaz. Bu yüzden, ne kadar antrenman yaparsak yapalım, özellikle birkaç ay sürmedikten sonra her zaman o şokun yaşanacağını düşünüyorum."

"Ancak daha sonra alıştım ve oldukça iyi hissettim. Kesinlikle yorgunum, bu gece iyi uyuyacağım. İlk gün için şimdilik oldukça iyi. Bolca tur attık ve araç sağlamdı. Oldukça pürüzsüz bir gün oldu." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Giorgio Piola

Ricciardo, araç hakkında, "Geçen yıla hâlâ çok benzeyen karakteristikler var. Bu nedenle araca binip hıza hemen alışabiliyorsunuz."

"Ancak bazı alanlarda, limit farklı bir yerde. Neler olacağını ve testin nasıl gittiğini görmemiz gerek. Bence doğru yerde başladık."

"Diğer araçların sidepodlarına ve diğer şeylerine bakıyorum ama ben bakınca, arkasındaki felsefeyi anlamıyorum. Bu, birkaç aerodinamist ve mühendisle yapacağım bir konuşma."

"Onlar kendi felsefelerini anlatacaklar. Bu oldukça eğitici olacak ama şu anda sadece bakarak, 'Bu havalı, bu değil' diyebiliyorum. Yani baktığım şeyle ilgili biraz yardıma ihtiyacım var." dedi.