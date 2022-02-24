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Leclerc: "Sonuçlar hiçbir anlam ifade etmiyor"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, günü zirvede tamamlamasına rağmen aceleci davrnaıp hataya düşmek istemiyor.

Leclerc: "Sonuçlar hiçbir anlam ifade etmiyor"
Kemal Şengül
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Ferrari, Barselona testinin başından itibaren hem performans hem de dayanıklılık anlamında çok iyi bir görüntü çiziyor.

Leclerc ve Sainz, hem çarşamba hem de perşembe günü F1-75'i sabah/öğleden sonra şeklinde paylaştılar. İkili sadece C2 ve C3 lastiklerini denemeye odaklandı.

Her iki günde de en çok tur atan takım olan Ferrari, bugün Leclerc'le zirvede yer aldı.

Şu anda İtalyan ekibe favori gözüyle bakılıyor ancak Leclerc, herhangi bir sonuca varma için erken olduğu görüşünde.

Leclerc, "Barselona'da güzel bir öğleden sonra geçirdik. Yine pek çok tur attık ve testte önemli olan da budur."

"Amacımız mümkün olduğunca çok mesafe tamamlamak ve pek çok farklı şeyi test etmekti. Tam olarak bunu yaptık. Yine de aceleci davranıp hata yapmamalıyız çünkü bu ilk sıra, şu noktada hiçbir anlam ifade etmiyor."

"Son derece sıkı şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Yarın Barselona'daki testin son günü olacak ve dikkatimizi Bahreyn'e çevirmeden önce, bundan en iyi şekilde faydalanmalıyız." dedi.

Carlos Sainz ise şunları ekledi: "Tüm çalışma programımızı tamamlayabildiğimiz bir başka verimli gün daha oldu. Şu noktada en önemli şey de bu."

"Hem C2 hem de C3 lastikleri kullandık ve bu sayede araçta farklı ayarlar denerken bu lastikleri daha fazla değerlendirme fırsatımız oldu."

"Bu sabah 71 tur atmak güzeldi. Güven kazandığım için sürüş tarzım üzerinde biraz daha fazla çalışmaya başlamamı da sağladı."

"Şimdiye kadar yaptığımız işlerden memnunum. Bu eğilimi devam ettirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." 

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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