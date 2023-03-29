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Hill'e göre Adrian Newey, Mercedes ile ilgileniyor olabilir

1996 Formula 1 şampiyonu Damon Hill'e göre Adrian Newey'nin Red Bull'dan ayrılma ve Mercedes ile anlaşma ihtimali mevcut.

Altay Gök
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Hill'e göre Adrian Newey, Mercedes ile ilgileniyor olabilir
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Son üç senedir F1'in zirvesine geri dönmeyi başaran Red Bull'un bu başarısının arkasındaki en önemli faktör, 2010-2013 arasındaki gibi yine Adrian Newey.

Kariyeri boyunca Williams ve McLaren gibi takımlarla şampiyon olduktan sonra 2006 sezonunda Red Bull'a geçen Newey, burada toplam 6 pilotlar, 5 takımlar şampiyonluğuna imza atarak başarısını fazlasıyla perçinledi.

Ancak bazı kişilere göre henüz RB19 gibi başarılı bir araca imza atan Newey'nin Red Bull'daki zamanı bitiyor olabilir, nitekim son iddialar kendisinin sözleşmesinin kısa süre içinde sona ereceği ve yenileme sürecinin başlamadığı yönünde.

Bu iddiaları bir üst seviyeye taşıyan Damon Hill'e göre Newey özellikle bir takıma katılmakla ilgileniyor: bir kez daha şampiyonluk potasının dışında kalan Mercedes!

F1 Nation podcast'ine konuşan Hill, "F1'in arka plandaki isimlerine pek aşina olmayanlar için anlatmak gerekirse, Adrian Newey, F1 tarihindeki en başarılı araç tasarımcılarından biridir."

"Başarı oranı inanılmaz, neredeyse gittiği her takımda bir takımlar şampiyonluğu, bir pilotlar şampiyonluğu kazandı. Kaç şampiyonluğa sahip olduğunu sayamadım." 

"Kendisinin herhangi bir takıma sunabilecekleri paha biçilemez."

"Bahreyn'de yaptığı bir şeyi görmezden gelemiyorum; elinde defteriyle Mercedes garajının önünde durup uzun süre ön kanatlarına bakmıştı.

"Adrian'ı tanıyan herkes 'bir dakika, zaten F1'deki en dominant araca sahip, neden Mercedes'in ön kanatlarına bakıyor' diye düşünmüş olmalı."

"Peki gerçekten sadece ön kanatlara mı bakıyordu, yoksa takımla ilgilendiğini mi göstermeye çalışıyordu? Vermeye çalıştığı mesaj bu muydu?" dedi.

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