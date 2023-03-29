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Smedley: "Ferrari'de bir markayı değil, bir ulusu temsil ediyorsunuz"

Ferrari'nin eski yarış mühendislerinden Rob Smedley, katıldığı bir podcast'te kırmızılılar adına çalışmanın zorluğundan ve baskısından söz etti.

Altay Gök
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Smedley: "Ferrari'de bir markayı değil, bir ulusu temsil ediyorsunuz"
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Formula 1 belli durumlarda ikiye ayrılır: Ferrari ve diğerleri.

Serideki en eski ve en başarılı takım olarak farklı bir yere, hatta birtakım imtiyazlara sahip olan Ferrari, buna rağmen uzun süredir başarıya hasret.

Takımın bu başarı hasretinin birçok sebebi var, ancak bunlardan biri hiç şüphesiz ki takımın çalışması kolay bir yer olmaması; nitekim İtalya'da milli bir mesele olarak kabul edilen Ferrari her zaman neredeyse her kesimden ciddi bir baskıya maruz kalıyor.

Bu baskıyı en iyi bilen isimlerden biri, Felipe Massa'nın yarış mühendisi olarak uzun süre Ferrari bünyesinde çalışan Rob Smedley.

Sky Sports F1 podcast'ine konuşan Smedley, kamuoyu baskısıyla baş etmenin epey zor olduğunu inkar etmiyor.

Smedley, "Ferrari'deki tüm kıdemli çalışanların, özellikle de medya önüne sık sık çıkan herkesin sorumluluğu epey büyük. Buna hiç şüphe yok."

"Geçmişte sık sık söylediğim gibi, İtalya'da Ferrari tıpkı bir din gibi, bir milli takım gibi, dolayısıyla bir markayı değil, bir ulusu temsil ediyorsunuz."

 

"Hatırlıyorum da, zaman zaman el üstünde tutuluyorduk, dilimlenmiş ekmekten bu yana gelmiş en iyi şey olduğumuz düşünülüyordu. Ancak sadece 1-2 ay içinde insanlar sokakta bizi gördüklerinde suratımıza tükürüyorlardı."

"Bu ikilem yaratan ve atlatmak zorunda olduğunuz bir durum. En iyi anlarınızı en kötü anlarınızla harmanlamalı, böylece gereken duygusal dengeyi sağlayabilmek için tek bir bakış açısı elde etmelisiniz, önemli olan da bu."  

"En önemlisiyse, insanlar size ne kadar harika olduğunuzu söylediğinde de, ne kadar berbat olduğunuzu söylediğinde de kulaklarınızı tıkayabilmek."

Son olarak yeni takım patronu Frederic Vasseur'dan da bahseden Smedley, kendisinin tüm bu baskıyı kaldırabileceğini düşünüyor.

Smedley, "Fred bu baskıyı kaldırabilecek biri. İyi bir adam, Alfa Romeo'ya gelmeden önce uzun süredir motor sporlarında üst düzey pozisyonlarda, ART GP'de ve Renault'ta yer aldı."

"Baskının nasıl bir şey olduğunu biliyor. Evet, Ferrari'de farklı bir yoğunluk ve farklı bir baskı var, ama o bununla başa çıkmak zorunda, işinin bir parçası." dedi.

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