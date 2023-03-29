Önceki / Hill'e göre Adrian Newey, Mercedes ile ilgileniyor olabilir Sonraki / Hamilton için Mercedes'teki geleceğine karar verme zamanı geliyor mu?
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Marko: "Yarış temposunda bir saniye hızlı olduğumuz zamanlar var"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, yarış temposundaki hızlarını kabul ediyor ve bunu genel olarak lastik performansına bağlıyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Marko: "Yarış temposunda bir saniye hızlı olduğumuz zamanlar var"
Haberi dinle

Yeni kurallara çok iyi bir giriş yapan ve geçen yıl 17 yarış kazanarak her iki şampiyonada da ipi göğüsleyen Red Bull, bu sezon itibariyle bir adım daha atmış vaziyette.

İlk iki yarışta da rahat bir duble yapan takım, ne Mercedes'in aksine yere basma gücü eksikliğinden, ne Ferrari'nin aksine lastik aşınmasından, ne de Aston Martin'in aksine düzlük hızı eksikliğinden muzdarip.

Tüm bu performansa rağmen tedbiri elden bırakmayan Helmut Marko, avantajlarının daha çok lastik aşınmasından kaynaklandığını söylüyor.

"Bizi takip eden takımların, yani hem Mercedes'in, hem Aston Martin'in, bir dereceye kadar Ferrari'nin özellikle sıralama turlarında bize yaklaştığını söylemeliyiz."

"Ancak gördüğüm kadarıyla yarış temposunda zaman zaman bir saniye daha hızlıydık."

"Bu durum daha çok lastik aşınması söz konusu olduğunda halen en iyi performansa sahip olmamızla ilgili gibi görünüyor." dedi.

paylaşım
yorumlar

Hill'e göre Adrian Newey, Mercedes ile ilgileniyor olabilir

Hamilton için Mercedes'teki geleceğine karar verme zamanı geliyor mu?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Audi, kısa vadede başka takımlara güç ünitesi tedarik etmeyecek

Audi, kısa vadede başka takımlara güç ünitesi tedarik etmeyecek

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Audi, kısa vadede başka takımlara güç ünitesi tedarik etmeyecek Audi, kısa vadede başka takımlara güç ünitesi tedarik etmeyecek

Hamilton için Mercedes'teki geleceğine karar verme zamanı geliyor mu?

Hamilton için Mercedes'teki geleceğine karar verme zamanı geliyor mu?

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Hamilton için Mercedes'teki geleceğine karar verme zamanı geliyor mu? Hamilton için Mercedes'teki geleceğine karar verme zamanı geliyor mu?

Hill'e göre Adrian Newey, Mercedes ile ilgileniyor olabilir

Hill'e göre Adrian Newey, Mercedes ile ilgileniyor olabilir

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Hill'e göre Adrian Newey, Mercedes ile ilgileniyor olabilir Hill'e göre Adrian Newey, Mercedes ile ilgileniyor olabilir

Son Haberler

Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin"

Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin" Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin"

Alonso: "Kendime güveniyorum"

Alonso: "Kendime güveniyorum"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Alonso: "Kendime güveniyorum" Alonso: "Kendime güveniyorum"

Perez'le ilgili yorumlardan etkilenmeyen Verstappen: "İhtiyacım olan tek şey hızlı bir araç"

Perez'le ilgili yorumlardan etkilenmeyen Verstappen: "İhtiyacım olan tek şey hızlı bir araç"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Perez'le ilgili yorumlardan etkilenmeyen Verstappen: "İhtiyacım olan tek şey hızlı bir araç" Perez'le ilgili yorumlardan etkilenmeyen Verstappen: "İhtiyacım olan tek şey hızlı bir araç"

McLaren, yaz tatilinden önce B versiyon araç getirmeyi planlıyor

McLaren, yaz tatilinden önce B versiyon araç getirmeyi planlıyor

F1 Formula 1
Avustralya GP

McLaren, yaz tatilinden önce B versiyon araç getirmeyi planlıyor McLaren, yaz tatilinden önce B versiyon araç getirmeyi planlıyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.