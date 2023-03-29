Marko: "Yarış temposunda bir saniye hızlı olduğumuz zamanlar var"
Red Bull danışmanı Helmut Marko, yarış temposundaki hızlarını kabul ediyor ve bunu genel olarak lastik performansına bağlıyor.
Yeni kurallara çok iyi bir giriş yapan ve geçen yıl 17 yarış kazanarak her iki şampiyonada da ipi göğüsleyen Red Bull, bu sezon itibariyle bir adım daha atmış vaziyette.
İlk iki yarışta da rahat bir duble yapan takım, ne Mercedes'in aksine yere basma gücü eksikliğinden, ne Ferrari'nin aksine lastik aşınmasından, ne de Aston Martin'in aksine düzlük hızı eksikliğinden muzdarip.
Tüm bu performansa rağmen tedbiri elden bırakmayan Helmut Marko, avantajlarının daha çok lastik aşınmasından kaynaklandığını söylüyor.
"Bizi takip eden takımların, yani hem Mercedes'in, hem Aston Martin'in, bir dereceye kadar Ferrari'nin özellikle sıralama turlarında bize yaklaştığını söylemeliyiz."
"Ancak gördüğüm kadarıyla yarış temposunda zaman zaman bir saniye daha hızlıydık."
"Bu durum daha çok lastik aşınması söz konusu olduğunda halen en iyi performansa sahip olmamızla ilgili gibi görünüyor." dedi.
Hill'e göre Adrian Newey, Mercedes ile ilgileniyor olabilir
Hamilton için Mercedes'teki geleceğine karar verme zamanı geliyor mu?
Son Haberler
Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin"
Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin" Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin"
Alonso: "Kendime güveniyorum"
Alonso: "Kendime güveniyorum" Alonso: "Kendime güveniyorum"
Perez'le ilgili yorumlardan etkilenmeyen Verstappen: "İhtiyacım olan tek şey hızlı bir araç"
Perez'le ilgili yorumlardan etkilenmeyen Verstappen: "İhtiyacım olan tek şey hızlı bir araç" Perez'le ilgili yorumlardan etkilenmeyen Verstappen: "İhtiyacım olan tek şey hızlı bir araç"
McLaren, yaz tatilinden önce B versiyon araç getirmeyi planlıyor
McLaren, yaz tatilinden önce B versiyon araç getirmeyi planlıyor McLaren, yaz tatilinden önce B versiyon araç getirmeyi planlıyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.