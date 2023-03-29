Marko: "Yarış temposunda bir saniye hızlı olduğumuz zamanlar var"

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Yeni kurallara çok iyi bir giriş yapan ve geçen yıl 17 yarış kazanarak her iki şampiyonada da ipi göğüsleyen Red Bull, bu sezon itibariyle bir adım daha atmış vaziyette.

İlk iki yarışta da rahat bir duble yapan takım, ne Mercedes'in aksine yere basma gücü eksikliğinden, ne Ferrari'nin aksine lastik aşınmasından, ne de Aston Martin'in aksine düzlük hızı eksikliğinden muzdarip.

Tüm bu performansa rağmen tedbiri elden bırakmayan Helmut Marko, avantajlarının daha çok lastik aşınmasından kaynaklandığını söylüyor.

"Bizi takip eden takımların, yani hem Mercedes'in, hem Aston Martin'in, bir dereceye kadar Ferrari'nin özellikle sıralama turlarında bize yaklaştığını söylemeliyiz."

"Ancak gördüğüm kadarıyla yarış temposunda zaman zaman bir saniye daha hızlıydık."

"Bu durum daha çok lastik aşınması söz konusu olduğunda halen en iyi performansa sahip olmamızla ilgili gibi görünüyor." dedi.