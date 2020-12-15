2021 F1 katılım ücretleri ortaya çıktı, rakamlar geçen yıla göre azaldı

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 22 yarışlık takvimden vazgeçildi ve bunun yerine 17 yarışlık daha kısa bir programa geçiş yapıldı.

Daha az yarış olduğu için takımların puan kazanma fırsatları da azaldı ve bu durum, 2021 katılım ücretlerine yansıdı.

FIA'nın 2013 yılındaki yeni kuralları kapsamında, takımlar önceki yıl aldıkları puanlara göre katılım ücreti ödüyorlar.

Mercedes, 2019 sezonunu üstün bir performansla şampiyon olarak tamamladı ve sezon sonunda 2020'de yarışabilmek için tüm zamanların en yüksek katılım ücreti olan 5 milyon 490 bin 812 dolar ödedi.

Bu yıl için ücretler yine aynı şekilde belirlendi ve takımların ödeyeceği ücretlerde büyük bir düşüş görüldü.

Kurallara göre takımlar, F1'de yarışabilmek için sabit 556 bin 509 dolarlık bir katlım ücreti ödüyorlar

Buna ek olarak şampiyonluğu kazanan takım, o yıl aldığı her puan için ek 6 bin 677 dolar ödüyor.

Diğer takımlarsa aldıkları her puan için 5 bin 563 dolar ödüyorlar. Bu, son puanların alındığı Abu Dhabi GP sonrası hesaplandı ve yakında ödenmesi gerekecek.

Mercedes, 2019 yılında toplam 739 puan almıştı. Bu yıl ise 573 puan aldı.

Bu, katılım ücretinin 5 milyon 490 bin 812 dolardan 4 milyon 382 bin 430 dolara düştüğü anlamına geliyor.

Ayrıca bu yıl geçen seneye kıyasla puanları büyük oranda düşen Ferrari de geçen yıla kıyasla büyük oranda daha az para ödeyecek.

Maranello merkezli ekip, geçen 504 puanla ikinci olmuştu ve bunun için 3 milyon 360 bin 261 dolar katılım ücreti ödemişti.

Bu yıl, sadece 131 puan aldılar ve bundan ötürü 1 milyon 285 bin 262 dolar ödeyecekler. Bu, iki milyon dolarlık bir düşüşü işaret ediyor.

Red Bull geçen yıl 2 milyon 876 bin 280 dolar öderken bu yıl 2 milyon 331 bin 106 dolar ödeyecek.

2021 katılımcı ücretleri:

Takım Puan Puandan ötürü katılım ücreti Toplam katılım ücreti Mercedes 573 3,825,921 dolar 4,382,430 dolar Red Bull 319 1,774,597 dolar 2,331,106 dolar McLaren 202 1,123,726 dolar 1,680,235 dolar Racing Point 195 1,084,785 dolar 1,641,294 dolar Renault 181 1,006,903 dolar 1,563,412 dolar Ferrari 131 728,753 dolar 1,285,262 dolar AlphaTauri 107 595,241 dolar 1,151,750 dolar Alfa Romeo 8 44,504 dolar 601,013 dolar Haas 3 16,689 dolar 573,198 dolar Williams 0 $0 556,509 dolar

2020 F1 katılım ücretleri: