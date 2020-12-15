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Formula 1 / Son dakika

2021 F1 katılım ücretleri ortaya çıktı, rakamlar geçen yıla göre azaldı

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2021 F1 katılım ücretleri ortaya çıktı, rakamlar geçen yıla göre azaldı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Takvimdeki yarış sayısının azalmasıyla birlikte takımlar bu yıl daha düşük katılım ücreti ödeyecekler ve bu, Mercedes'in bir milyon dolar daha az ödeyeceği anlamına geliyor.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 22 yarışlık takvimden vazgeçildi ve bunun yerine 17 yarışlık daha kısa  bir programa geçiş yapıldı.

Daha az yarış olduğu için takımların puan kazanma fırsatları da azaldı ve bu durum, 2021 katılım ücretlerine yansıdı.

FIA'nın 2013 yılındaki yeni kuralları kapsamında, takımlar önceki yıl aldıkları puanlara göre katılım ücreti ödüyorlar.

Mercedes, 2019 sezonunu üstün bir performansla şampiyon olarak tamamladı ve sezon sonunda 2020'de yarışabilmek için tüm zamanların en yüksek katılım ücreti olan 5 milyon 490 bin 812 dolar ödedi.

Bu yıl için ücretler yine aynı şekilde belirlendi ve takımların ödeyeceği ücretlerde büyük bir düşüş görüldü.

Kurallara göre takımlar, F1'de yarışabilmek için sabit 556 bin 509 dolarlık bir katlım ücreti ödüyorlar

Buna ek olarak şampiyonluğu kazanan takım, o yıl aldığı her puan için ek 6 bin 677 dolar ödüyor.

Diğer takımlarsa aldıkları her puan için 5 bin 563 dolar ödüyorlar. Bu, son puanların alındığı Abu Dhabi GP sonrası hesaplandı ve yakında ödenmesi gerekecek.

Mercedes, 2019 yılında toplam 739 puan almıştı. Bu yıl ise 573 puan aldı.

Bu, katılım ücretinin 5 milyon 490 bin 812 dolardan 4 milyon 382 bin 430 dolara düştüğü anlamına geliyor.

Ayrıca bu yıl geçen seneye kıyasla puanları büyük oranda düşen Ferrari de geçen yıla kıyasla büyük oranda daha az para ödeyecek.

Maranello merkezli ekip, geçen 504 puanla ikinci olmuştu ve bunun için 3 milyon 360 bin 261  dolar katılım ücreti ödemişti.

Bu yıl, sadece 131 puan aldılar ve bundan ötürü 1 milyon 285 bin 262 dolar ödeyecekler. Bu, iki milyon dolarlık bir düşüşü işaret ediyor.

Red Bull geçen yıl 2 milyon 876 bin 280 dolar öderken bu yıl 2 milyon 331 bin 106 dolar ödeyecek.

2021 katılımcı ücretleri:

Takım Puan Puandan ötürü katılım ücreti Toplam katılım ücreti
Mercedes 573 3,825,921 dolar 4,382,430 dolar
Red Bull 319 1,774,597 dolar 2,331,106 dolar
McLaren 202 1,123,726 dolar 1,680,235 dolar
Racing Point 195 1,084,785 dolar 1,641,294 dolar
Renault 181 1,006,903 dolar 1,563,412 dolar
Ferrari 131 728,753 dolar 1,285,262 dolar
AlphaTauri 107 595,241 dolar 1,151,750 dolar
Alfa Romeo 8 44,504 dolar 601,013 dolar
Haas 3 16,689 dolar 573,198 dolar
Williams 0 $0 556,509 dolar

2020 F1 katılım ücretleri:

Takım

Puan

Puandan ötürü katılım ücreti

Toplam katılım ücreti 

Mercedes

739

4,934,303 dolar

5,490,812 dolar

Ferrari

504

2,803,752 dolar

3,360,261 dolar

Red Bull

417

2,319,771 dolar

2,876,280 dolar

McLaren

145

806,635 dolar

1,363,144 dolar

Renault

91

506,233 dolar

1,062,742 dolar

Toro Rosso

85

472,855 dolar

1,029,364 dolar

Racing Point

73

406,099 dolar

962,608 dolar

Alfa Romeo

57

317,091 dolar

873,600 dolar

Haas

28

155,764 dolar

712,273 dolar

Williams

1

5,563 dolar

562,072 dolar

2017/2018/2019 yılları F1 katılım ücretleri:

Takım 2019'daki giriş ücreti 2018'deki giriş ücreti 2017'deki giriş ücreti
 Mercedes 4.573.198 dolar 4 653 720 dolar 5 254 538 dolar
 Ferrari 3.463.059 dolar 3 210 170 dolar 2 570 206 dolar
 Red Bull Racing 2.678.587 dolar 2 415 376 dolar 2 931 476 dolar
 Racing Point 784,500 dolar 1 481 235 dolar 1 408 981 dolar
 Williams 552.255 dolar 944 491 dolar 1 228 346 dolar
 Renault 1.145.770 dolar 810 305 dolar 557 416 dolar
 Toro Rosso 686.441 dolar 789 661 dolar 841 271 dolar
 Haas 996.101 dolar 758 695 dolar 665 797 dolar
 McLaren 836.110 dolar 670 958 dolar 905 324 dolar
 Sauber 763.856 dolar 541 933 dolar 526 450 dolar
Toplam: 16.479.877 dolar 16 276 544 dolar 16 889 805 dolar
Mercedes'in 2015-20 arası ödediği ücretler:

Sezon

Topladığı puan

Ödediği ücret

Puan başına ücret

2015

701

4,341,994  dolar

6,194 dolar

2016

703

4,354,382 dolar

6,194 dolar

2017

765

4,738,410 dolar

6,194 dolar

2018

668

4,137,592 dolar

6,194 dolar

2019

655

4,292,215 dolar

6,553 dolar

2020

739

4,934,303 dolar

6,677 dolar
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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