2021 F1 katılım ücretleri ortaya çıktı, rakamlar geçen yıla göre azaldı
Takvimdeki yarış sayısının azalmasıyla birlikte takımlar bu yıl daha düşük katılım ücreti ödeyecekler ve bu, Mercedes'in bir milyon dolar daha az ödeyeceği anlamına geliyor.
Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 22 yarışlık takvimden vazgeçildi ve bunun yerine 17 yarışlık daha kısa bir programa geçiş yapıldı.
Daha az yarış olduğu için takımların puan kazanma fırsatları da azaldı ve bu durum, 2021 katılım ücretlerine yansıdı.
FIA'nın 2013 yılındaki yeni kuralları kapsamında, takımlar önceki yıl aldıkları puanlara göre katılım ücreti ödüyorlar.
Mercedes, 2019 sezonunu üstün bir performansla şampiyon olarak tamamladı ve sezon sonunda 2020'de yarışabilmek için tüm zamanların en yüksek katılım ücreti olan 5 milyon 490 bin 812 dolar ödedi.
Bu yıl için ücretler yine aynı şekilde belirlendi ve takımların ödeyeceği ücretlerde büyük bir düşüş görüldü.
Kurallara göre takımlar, F1'de yarışabilmek için sabit 556 bin 509 dolarlık bir katlım ücreti ödüyorlar
Buna ek olarak şampiyonluğu kazanan takım, o yıl aldığı her puan için ek 6 bin 677 dolar ödüyor.
Diğer takımlarsa aldıkları her puan için 5 bin 563 dolar ödüyorlar. Bu, son puanların alındığı Abu Dhabi GP sonrası hesaplandı ve yakında ödenmesi gerekecek.
Mercedes, 2019 yılında toplam 739 puan almıştı. Bu yıl ise 573 puan aldı.
Bu, katılım ücretinin 5 milyon 490 bin 812 dolardan 4 milyon 382 bin 430 dolara düştüğü anlamına geliyor.
Ayrıca bu yıl geçen seneye kıyasla puanları büyük oranda düşen Ferrari de geçen yıla kıyasla büyük oranda daha az para ödeyecek.
Maranello merkezli ekip, geçen 504 puanla ikinci olmuştu ve bunun için 3 milyon 360 bin 261 dolar katılım ücreti ödemişti.
Bu yıl, sadece 131 puan aldılar ve bundan ötürü 1 milyon 285 bin 262 dolar ödeyecekler. Bu, iki milyon dolarlık bir düşüşü işaret ediyor.
Red Bull geçen yıl 2 milyon 876 bin 280 dolar öderken bu yıl 2 milyon 331 bin 106 dolar ödeyecek.
2021 katılımcı ücretleri:
|Takım
|Puan
|Puandan ötürü katılım ücreti
|Toplam katılım ücreti
|Mercedes
|573
|3,825,921 dolar
|4,382,430 dolar
|Red Bull
|319
|1,774,597 dolar
|2,331,106 dolar
|McLaren
|202
|1,123,726 dolar
|1,680,235 dolar
|Racing Point
|195
|1,084,785 dolar
|1,641,294 dolar
|Renault
|181
|1,006,903 dolar
|1,563,412 dolar
|Ferrari
|131
|728,753 dolar
|1,285,262 dolar
|AlphaTauri
|107
|595,241 dolar
|1,151,750 dolar
|Alfa Romeo
|8
|44,504 dolar
|601,013 dolar
|Haas
|3
|16,689 dolar
|573,198 dolar
|Williams
|0
|$0
|556,509 dolar
2020 F1 katılım ücretleri:
|
Takım
|
Puan
|
Puandan ötürü katılım ücreti
|
Toplam katılım ücreti
|
Mercedes
|
739
|
4,934,303 dolar
|
5,490,812 dolar
|
Ferrari
|
504
|
2,803,752 dolar
|
3,360,261 dolar
|
Red Bull
|
417
|
2,319,771 dolar
|
2,876,280 dolar
|
McLaren
|
145
|
806,635 dolar
|
1,363,144 dolar
|
Renault
|
91
|
506,233 dolar
|
1,062,742 dolar
|
Toro Rosso
|
85
|
472,855 dolar
|
1,029,364 dolar
|
Racing Point
|
73
|
406,099 dolar
|
962,608 dolar
|
Alfa Romeo
|
57
|
317,091 dolar
|
873,600 dolar
|
Haas
|
28
|
155,764 dolar
|
712,273 dolar
|
Williams
|
1
|
5,563 dolar
|
562,072 dolar
2017/2018/2019 yılları F1 katılım ücretleri:
|Takım
|2019'daki giriş ücreti
|2018'deki giriş ücreti
|2017'deki giriş ücreti
|Mercedes
|4.573.198 dolar
|4 653 720 dolar
|5 254 538 dolar
|Ferrari
|3.463.059 dolar
|3 210 170 dolar
|2 570 206 dolar
|Red Bull Racing
|2.678.587 dolar
|2 415 376 dolar
|2 931 476 dolar
|Racing Point
|784,500 dolar
|1 481 235 dolar
|1 408 981 dolar
|Williams
|552.255 dolar
|944 491 dolar
|1 228 346 dolar
|Renault
|1.145.770 dolar
|810 305 dolar
|557 416 dolar
|Toro Rosso
|686.441 dolar
|789 661 dolar
|841 271 dolar
|Haas
|996.101 dolar
|758 695 dolar
|665 797 dolar
|McLaren
|836.110 dolar
|670 958 dolar
|905 324 dolar
|Sauber
|763.856 dolar
|541 933 dolar
|526 450 dolar
|Toplam:
|16.479.877 dolar
|16 276 544 dolar
|16 889 805 dolar
|
Sezon
|
Topladığı puan
|
Ödediği ücret
|
Puan başına ücret
|
2015
|
701
|
4,341,994 dolar
|
6,194 dolar
|
2016
|
703
|
4,354,382 dolar
|
6,194 dolar
|
2017
|
765
|
4,738,410 dolar
|
6,194 dolar
|
2018
|
668
|
4,137,592 dolar
|
6,194 dolar
|
2019
|
655
|
4,292,215 dolar
|
6,553 dolar
|
2020
|
739
|
4,934,303 dolar
|
6,677 dolar
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Jonathan Noble