Abu Dhabi GP sonrası ölüm tehditleri alan Latifi, koruma tutmak zorunda kalmış

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Latifi, 2021 sezonunun son yarışından dokuz gün sonra, sosyal medyadan kendisine gösterilen tepkilere dayanamadı ve bir açıklama yayınladı. Tepkilerin eleştiri boyutunu aştığını söyleyen Kanadalı sürücü, Abu Dhabi'de yaşananlardan sonra ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Kanadalı pilot, Abu Dhabi yarışının sonunda yaptığı kaza sonrası 2021 şampiyonluk mücadelesinin kaderini etkilemişti. Bu olayın ardından piste güvenlik aracı girdi ve sonrasında yaşananlarla şampiyonluk el değişti.

Williams'ın 2022 Formula 1 aracının lansmanından sonra konuşan Latifi, bu süreçte yaşadıklarıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Kendisinin ve takımının, ölüm tehditlerini ne kadar ciddiye aldığı ve kendisini korumak adına bir koruma tutmak zorunda kalıp kalmadığı sorusuna Latifi, "Evet, dürüst olmak gerekirse ciddi şekilde düşündüğümüz bir şeydi."

"Bu bazı insanlara aptalca gelebilir ama sonuçta bu tehditlerin ne kadar ciddi olduğunu bilemezsiniz."

"Havaalanında gerçekten aşırı görüşlere sahip olan sarhoş bir taraftarla ya da sadece kötü bir gün geçirmiş, sarhoş ya da hastalığı olan biriyle karşılaşmanız yeterli."

“Milyonda bir kişi bile bunun için yeterli."

Williams FW44 Photo by: Williams

"Yarıştan birkaç gün sonra Londra'ya döndüm ve belli noktalarda yanımda birkaç koruma vardı."

"Örneğin, kız arkadaşımla Winter Wonderland'e gittim ve orada benimle beraber olan korumalar vardı."

"Yine aptalca veya komik gelebilir ama bu tehditleri çok ciddiye aldık çünkü gerçekten neler olabileceğini bilemiyorsunuz."

"Bu, yaşadığımız dünyanın talihsiz noktalarından birisi." dedi.

Latifi ayrıca Hamilton'ın Abu Dhabi'den birkaç gün sonra kendisine bir mesaj gönderdiğini de açıkladı.

Latifi ayrıntı vermese de, Mercedes'teki diğer meslektaşlarının da kendisine destek verdiğinin altını çizdi.

"Meslektaşlarımdan çok destek aldım, bu çok güzeldi. En özeli de Lewis'ten aldığım destek mesajıydı."

"Sürücülerden ve hatta diğer şampiyonalardaki sürücülerden gelen tüm bu destek beni mutlu etti ve beni cesaretlendirdi."

"Mesajda ve iletmek istediğim hisler konusunda herkes beni destekledi. Başıma gelenler aynı zamanda çevrimiçi saldırganlığın tek örneği değildi."

"Örneğin Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ele alalım. Orada, İngiltere'de penaltı kaçıran üç oyuncuya çevrimiçi şekilde ırkçı muamele yapıldı. Bu çok sık oluyor."

"Ne yazık ki bu, sosyal medyada yaşadığımız küresel bir sorun. Sosyal medya bize çok iyi şeyler getirdi. Fakat aynı zamanda olumsuz tuzaklar da olabiliyor."

"Bu alanda daha iyisini yapmanın bir yolunu bulmak harika olurdu."