Williams, FW44 ile ilk testini tamamladı

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Williams, 2022 Formula 1 sezonunda kullanacağı yeni FW44'ü, salı günkü lansmandan hemen sonra Silverstone'da piste çıkarmıştı.

Takım, lansmanda gerçek FW44 yerine bir konsept araç gösterirken, gerçek araç aslında arka planda test için hazırlanmıştı.

Gün elektronik arızası nedeniyle gecikmeli olarak başladı. Daha sonra Nicholas Latifi, yeni aracın direksiyonuna geçti ve ıslak Silverstone pistinde, yağmur lastikleriyle bir dizi tur attı.

Daha sonra direksiyona geçen isim, takımın yeni ismi Alex Albon oldu. Taylandlı sürücü böylelikle ilk kez bir Williams aracını test etmiş oldu.

Albon'un kaskındaki Red Bull logosu gözlerden kaçmadı. Bu yıl kurallar tamamen değiştiği için takımlar, yeni araçlarını ilk testten önce piste çıkarmayı ve olası sorunları keşfetmeyi istiyor.

Bu açıdan Williams, yeni aracı çekim günü kapsamında piste çıkararak hem araç hem de motorla ilgili ilgi verileri almış oldu.

Testin nasıl geçtiğiyle alakalı bilgiye yer verilmedi. Williams pilotları Albon ve Latifi, ilk sürüşün ardından açıklamalarda bulunsalar da, yeni aracın hissiyatı konusunda ağızlarını kapalı tuttular.

Fotoğraf: Alex Albon

#23 ile yarışan Albon, "Bugün FW44'ün direksiyonuna geçmek gerçekten heyecan verici. Araca ilk kez geçmek her zaman için harikadır."

"Barselona'daki sezon öncesi testinde, yeni sezona başlarken rekabetçi bir pakete sahip olduğumuzdan emin olmak amacıyla vaktimizi mümkün olduğunca verimli şekilde kullanmamız gerekiyor."

"İlk yarıştan önce elimizde çok fazla test günü yok. Bu nedenle aracın hangi alanlarının güçlü olduğunu ve nerelerde gelişmemiz gerektiğini çabucak anlamamız gerekiyor."

"Hepimiz yeni kurallardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağımızı öğrenmeye çalışacağız ve bu açıdan, bizim için büyük bir öğrenme süreci olacağına eminim. Fakat araca olan odaklanma şeklimiz ve hedeflerimiz, önceki yıllarla hemen hemen aynı olacak."

"Sonuçta hepimiz yarış aracıyla pist üstünde mümkün olan en hızlı turları atmaya çalışıyoruz." dedi.

Yeni aracın tadına ilk bakan isim olan Latifi ise şunları söyledi: "Barselona testinde piste çıkmak, direksiyona geri dönmek ve aracın neler yapabileceğini görmek için çok heyecanlıyım."

"Sezon öncesindeki bu kış dönemi her zaman çok uzunmuş geliyor fakat bu yıl çok yoğun geçti ve fabrikadaki herkesin çabasıyla büyük bir hazırlık dönemi oldu."

"Yeni kurallar daha iyi yarışlar sağlamalı. Bu yüzden yeni mücadele için heyecanlıyım."

Fotoğraf: Alex Albon