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Formula 1 Haberler

Bybit ile sponsorluk anlaşması imzalayan Red Bull, üç yılda 150 milyon dolar kazanacak

Red Bull Racing Formula 1 ekibi, Singapur merkezli kripto para platformu Bybit ile üç yıl için 150 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Bybit ile sponsorluk anlaşması imzalayan Red Bull, üç yılda 150 milyon dolar kazanacak
Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Taraflar arasındaki anlaşmanın mali şartları resmi olarak açıklanmamasına rağmen Motorsport.com, bu anlaşmanın şimdiye kadar uluslararası bir sporda imzalanan en büyük kripto para sponsorluk anlaşması olduğu öğrendi.

Anlaşma üç yılı kapsarken, Bybit yıllık 50 milyon dolarlık bir ödeme yapacak. Bu da üç yılda 150 milyon dolara tekabül ediyor.

Red Bull, geçtiğimiz günlerde teknoloji devi Oracle ile yıllık 100 milyon doları bulan beş yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Oracle, takımın isim sponsoru oldu ve aynı zamanda teknik anlamda hem takımla hem de Red Bull Powertrains ile yakından çalışacaklar.

Bybit bu statüde olmayacak fakat yapılan anlaşmanın büyüklüğü göz önüne alındığında, RB18'in ön kanadı, arka kanadı ve yanları olmak üzere pek çok noktasında Bybit logolarına yer verilecek.

Red Bull böylelikle Honda'nın ayrılığından sonra oluşan finansal kaybı telafi etmiş olacak ve anlaşma kapsamında Bybit, takımın resmi fan token partneri olacak.

2018 yılında kurulan Bybit, kasım ayında Arjantin futbol takımının da sponsoru olmuştu.

Son dönemde Formula 1'i bir pazarlama platformu olarak kullanmak isteyen çok sayıda kripto para birimi vardı ve bunlardan sonuncusu Bybit oldu.

Şimdiye kadarki en büyük anlaşma F1'in partneri ve Miami GP'nin isim sponsoru Crypto.com ile Aston Martin arasında yapılan anlaşmaydı.

Alpine, geçtiğimiz günlerde Binance ile anlaşırken, Red Bull'un diğer takımı AlphaTauri, 2021'in Mayıs ayında anlaştığı Fantom ile kontrat uzattı.

Mercedes geçtiğimiz eylül ayında FTX ile anlaşırken, McLaren'ın da Türk firması Bitci.com ile anlaşması vardı.

Red Bull, daha önce 2019'da FuturoCoin ile de anlaşma yapmıştı.

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