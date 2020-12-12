Abu Dhabi GP 3. antrenman: Verstappen 0.5 saniye farkla en hızlısı, Red Bull 1-2!
2020 Formula 1 Şampiyonası'nın Abu Dhabi gerçekleştirilecek 17. ve son yarışı öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.
Sıralama turları öncesinde gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında Red Bull pilotu Max Verstappen öne çıktı ve Hollandalı pilot attığı 1:36.251'lik derecesiyle seansın en hızlı ismi olmayı başardı.
Üçüncü seans dereceleri:
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|16
|1'36.251
|2
|Alexander Albon
|Red Bull
|Honda
|15
|1'36.752
|0.501
|3
|Daniel Ricciardo
|Renault
|Renault
|12
|1'36.877
|0.626
|4
|Esteban Ocon
|Renault
|Renault
|15
|1'36.899
|0.648
|5
|Lando Norris
|McLaren
|Renault
|13
|1'36.994
|0.743
|6
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|16
|1'37.012
|0.761
|7
|Lance Stroll
|Racing Point
|Mercedes
|16
|1'37.030
|0.779
|8
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|Renault
|12
|1'37.068
|0.817
|9
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|16
|1'37.085
|0.834
|10
|Sergio Perez
|Racing Point
|Mercedes
|13
|1'37.227
|0.976
|11
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|Honda
|17
|1'37.266
|1.015
|12
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|14
|1'37.270
|1.019
|13
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|18
|1'37.371
|1.120
|14
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|Ferrari
|16
|1'37.728
|1.477
|15
|George Russell
|Williams
|Mercedes
|16
|1'37.886
|1.635
|16
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|16
|1'37.900
|1.649
|17
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|16
|1'38.269
|2.018
|18
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|14
|1'38.457
|2.206
|19
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|17
|1'38.765
|2.514
|20
|Pietro Fittipaldi
|Haas
|Ferrari
|15
|1'39.159
|2.908
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Seans raporu
Sezonun son antrenman seansı dünkü seanslar ile benzer şartlarda gerçekleştirildi ve hava sıcaklığı 24, pist sıcaklığı ise 36 dereceydi.
Takımlar, dünkü seansların ardından gece boyunca araçlarında ayar değişiklikleri yaptılar ve sıralama turları öncesinde son kez piste çıktılar.
Seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı. Lewis Hamilton da dahil olmak üzere frenlemede lastiklerini kilitleyen isimler olsa da, seans içerisinde herhangi bir olay yaşanmadı.
Red Bull pilotu Max Verstappen, seansın büyük çoğunluğunu lider geçen isimdi. Hollandalı pilot, yumuşak lastiklerle attığı ilk turda 1:36.734 yaparak ilk sıraya çıkmayı başardı ve son 10 dakikaya kadar Mercedes pilotlarının önünde liderdi.
Son 10 dakikaya girilirken sürücüler yeni set yumuşak lastiklerle piste çıktılar ve bazıları derecelerini geliştirirken, bazıları geliştiremedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Verstappen tıpkı Mercedes pilotları gibi yeni set lastiklerle attığı turda sol ön lastiğini kilitledi ve derecesini geliştiremedi.
Ancak Verstappen, pistte kalmaya devam etti ve bitime üç dakika kala 1:36.251 yaparak en hızlı turunu daha da geliştirdi.
Orta gruptaki sürücüler ise peş peşe hızlı turlar attılar. Renault pilotları, Verstappen'in derecelerine yaklaşsalar da, Hollandalı pilotun derecesini geliştirmesiyle aradaki fark açılmış oldu.
Sonuç olarak Verstappen, 1:36.251'lik zaman turuyla üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlamış oldu.
Alex Albon, takım arkadaşı Verstappen'in en yakın takipçisiydi. Taylandlı sürücü, araçta yapılan çalışmaların ardından bitime iki dakika kala 1:36.752 yaptı ve 0.5 saniye geride ikinci oldu.
Renault pilotları sürpriz şekilde üçüncü ve dördüncü en iyi derecelerin sahibi oldular.
Renault ile son yarışına çıkan Daniel Ricciardo, yeni set yumuşak lastiklere geçtiği son bölümde 1:36.877 yaptı ve Verstappen'in 0.626 saniye ardında üçüncü oldu.
Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL35
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sakhir GP'de ikinci olarak kariyerinin ilk podyumunu yakalayan Esteban Ocon, takım arkadaşı Ricciardo'nun sadece 0.022 saniye ardında dördüncü sırada yer aldı. Renault sürücüleri bu sonuçlarla sıralama turları öncesinde iyi bir görüntü çizmiş oldular.
McLaren'dan Lando Norris, Renault pilotlarını 0.1 saniye geride beşinci sıradan takip etti.
Mercedes pilotları ilk beşe giremediler. Her iki sürücü de, yumuşak lastikle son bir denemeye yapmaya çalıştılar, ancak temiz bir turu bir araya getiremediler. Lewis Hamilton 0.761 saniye geride altıncı olurken, Valtteri Bottas 0.834 saniye geride ancak dokuzuncu olabildi.
Bu iki sürücüyü Racing Point'ten Lance Stroll ile McLaren'dan Carlos Sainz ayırdı.
Grid cezası nedeniyle yarışa son çizgiden başlayacak Sergio Perez, yarış temposuna odaklandığı seansı onuncu sırada tamamladı.
AlphaTauri sürücüleri ilk ona giremedi. Daniil Kvyat 11. olmayı başarırken, Pierre Gasly 13. oldu. Kvyat bu sonuçla Abu Dhabi'deki tüm antrenmanlarda Gasly'i geçmiş oldu.
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Bu iki takım arkadaşını Ferrari pilotu Charles Leclerc ayırdı. Monacolu sürücünün en hızlı turu, lider Verstappen'den 1.019 saniye daha yavaştı.
Ferrari pilotu Sebastian Vettel, İtalyan ekiple son antrenman seansını Leclerc'in 0.4 saniye ardında 14. sırada bitirdi.
Williams pilotu George Russell, takım arkadaşı Nicholas Latifi'den 0.9 saniye daha iyi tur attığı seansı 15. sırada bitirirken, Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, sırasıyla 16. ile 17. oldular.
Son üç sırada Kevin Magnussen, Nicholas Latifi ve Pietro Fittipaldi yer aldı.
Sıralama turları TSI 16:00'da yapılacak.
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Kemal Şengül