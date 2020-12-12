Wolff: "Bottas Mercedes'ten 'koşulsuz destek' alıyor"

Bottas, Perşembe günkü basın toplantısında son dönemde diğer Mercedes aracına karşı zorlanmasının ardından daha iyi iş çıkarması gerektiğini kabul etmişti.

Hamilton, şu ana kadar gerçekleştirilen 16 yarışın (katıldığı 15 yarışın) 11'ini kazandı ve Türkiye GP'de 7. dünya şampiyonluğunu ilan etti.

Bottas ise bu sene sadece iki defa kazanabildi ve son yarış öncesinde, kendisine göre bir yarış eksiği bulunan Hamilton'ın 127 puan gerisinde yer alıyor.

Hamilton'ın COVID-19 nedeniyle katılamadığı Sakhir GP'de George Russell Mercedes'in diğer aracına oturdu ve Russell da yarışta Bottas'ı performans olarak geride bırakmayı başardı.

Wolff, daha önceki açıklamalarının çoğunda Bottas'ın zihinsel gücünden bahsetse de art arda Hamilton'a mağlup olmalarının onun üzerinde etkisinin olduğunu ve kendisine gereken desteği vereceklerini söyledi.

Wolff, "O sert ve dirençli bir adam. Şampiyonluğu kaybetmek, sindirmesi kolay bir şey değil ve bunun kolay olmasını beklemiyoruz."

"Ancak o, takımdan koşulsuz destek alıyor. Bu durum her sene onun kazanmak için daha istekli olmasını sağlıyor."

"Yarış pilotu için en iyi adamı yenmek, muhtemelen en büyük memnuniyet olabilir. Ancak bu beklendiği üzere zarar veriyor." dedi.

Wolff, tüm Mercedes F1 ailesinin Bottas'a performansını arttırması konusunda destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Wolff, "Sadece benim değil, takım içerisindeki herkesin koşulsuz desteğine sahip."

"Onun kendisini toparlayabileceğini düşünüyorum. Bunun için gerekli aileye, ekip arkadaşlarına, hepimize sahip." dedi.

Bottas, Perşembe günkü basın toplantısında Sakhir GP'nin ardından tüm sosyal medya ve haberlerden uzak kaldığını söylemişti.