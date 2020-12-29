Abiteboul: "F1 takımları daha büyük bir amaç için "çalışmaya zorlanmalı"

İngiltere merkezli Renault, McLaren, Williams, Red Bull, Racing Point, Haas ve Mercedes ekipleri tıbbi solunum cihazlarının gelişimi ve üretimini hızlandırmak için COVID-19 salgınının başlangıcında güçlerini birleştirmişti.

F1 takımlarının yarış dışındaki alanlarda da yeteneklerini gösteren proje, bu tür faaliyetlerde de rol alınması gerektiğini göstermişti.

Renault Patronu Abiteboul, tam da bu konuya dikkat çekiyor.

"Gelecekte zamanımızın, kaynaklarımızın ve tesislerimizin bir kısmını daha büyük bir amaca, F1 dışında farklı bir amaca tahsis etme yükümlülüğümüzün olup olmaması gerektiğini merak ediyorum."

"Açıkçası, bunu yapmak zorunda kalmazsak, korkarım ki son derece az veya nadiren yapılacak."

Abiteboul, ortaya konulan ortak çabayı "krizin olumlu yanlarından biri" olarak tanımladı.

"Hepimizin normaldekinden çok başka bir şey yapmak için yeterli zaman, imkan ve kapasiteye sahip olması gerçekten neler yapabileceğimizi göstermiş oldu."

"Bu harika bir şey, çünkü burada inanılmaz olanaklara, insanlara, becerilere sahibiz."

"Ama hepimiz en iyi yapmamız gereken şeye -yani hızlı bir araba yapma- odaklandık ve yapacağımız diğer her şey rekabet gücümüze zarar verecektir."

"Ama bu özel durumda, yani dünya durduğunda, başka şeyler yapabilir ve bunların reklamını da yapabiliriz."