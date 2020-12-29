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Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Güncellemeleri hızlandırmak, McLaren'in gelişimi için önemli oldu"

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Seidl: "Güncellemeleri hızlandırmak, McLaren'in gelişimi için önemli oldu"
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Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Efe Kahya, Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, takımın 2020 sezonunda aerodinamik güncellemeleri hızlandırma kararı almasının, dünya şampiyonasında üçüncülüğü almasında ana rolü oynadığını söyledi.

McLaren, 2020 sezonunda güçlü bir sezonu geride bıraktı, sezon içinde hem Carlos Sainz hem de Lando Norris podyum gördü ve İngiliz takım orta sıra mücadelesinde sürekli olarak önde yer aldı.

İkili, düzenli olarak puan almayı başardılar ve üçüncülük için olan savaşta, içten içe daha hızlı olan Racing Point araçlarını geride bıraktılar.

Takım patronu Seidl, teknik direktör James Key'in önderliğindeki teknik ekibin, aracın ilerlemesinde belirli güncellemeler getirmesinin, McLaren'in 2020'de gösterdiği gelişim için çok önemli olduğunu söyledi.

2021'de Woking merkezli takım Renault'dan Mercedes güç ünitesine geçiş yapacak, bu da takımın iki gelişim jetonunu birden, yeni güç ünitesini şu anki şasisine oturtmak için kullanacağı anlamına geliyor.

Seidl konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Kış dönemindeki kısıtlamalar nedeniyle motor üzerinde bir gelişim jetonu hakkımız olmayacak, bu sebeple de kışın getirilecek olan güncellemeleri daha erkenden araca getirdik."

"Bu da güncellemeler üzerinde çalışan çocuklar ve Woking'deki üretim takımı üzerinde oldukça büyük bir baskı yarattı."

"Kış boyunca araç üzerinde attığımız adımdan ve sezon boyunca performans üzerinde gösterdiğimiz gelişimden oldukça memnunuz."

"Bu, James yönetimindeki geliştirme sürecinin oldukça iyi yürüdüğünü gösteriyor ve pistte, rüzgar tünelinde elde ettiğimiz verilerle Woking'deki verilerin oldukça iyi bir şekilde çalıştığını ortaya koyuyor."

"Güncelleme açısından bunların her zaman küçük güncellemeler olduğunu düşünmüyorum. Eğer kanadın ucunda yaptığımız değişikliklere bakarsanız bu değişiklikler, aracın aerodinamik konsepti için oldukça büyük bir değişiklikti."

Seidl, takımının yarışlarda ortaya koyduğu performanstan ve 2020 aracının mükemmel dayanıklılık rekorundan dolayı takımını yüceltti, Sainz ve Norris'in de bu sayede MCL35 ile sürekli olarak puan alabildiğini söyledi.

"Bence sezon boyunca rekabetçi bir araca sahiptik, aynı zamanda tam kapasite bir araca."

"Nasıl olduysa her zaman üçüncü sıralama seansına çıkabilecek durumdaydık ve her zaman yarışa iyi puanlar alabilecek pozisyonlarda başladık."

"Tabii ki aynı zamanda pistte de iyi bir takıma sahiptik, ki bu da yarış, sıralama seansları, stratejiler konusunda oldukça iyi bir iş ortaya koymaları nedeniyle oldu."

"Araç açısından bakacak olursak, dayanıklılık inanılmazdı, bu sene bir kere bile mekanik sorun yaşamadık, ki bu da geçen seneye göre oldukça iyi bir adım oldu. Sonrasında strateji ekibi de yarış hafta sonlarında mükemmel bir iş başardı."

"Ve son olarak sürücülerimiz de geçen seneye benzer olarak muazzam bir iş ortaya koydular. Bizim için bu inanılmaz puanları almayı başardılar."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Filip Cleeren

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