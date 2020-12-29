"2021 takvimindeki boş yerin favorisi Imola"

Formula 1 gelecek yıl 23 yarışlık bir takvime sahip olmak istiyor ve şu anda Nisan ayında bir yarışlık boş yer var. Normalde bu yer Vietnam için ayrılmıştı ancak yarışın gelecek yıl yapılmamasına karar verildi.

Bu boşluğu doldurmak isteyen pistler arasında Imola, Portimao ve InterCity İstanbul Park yer alıyor.

Ancak F1 henüz nihai kararını vermedi ve kısa vadede vermeleri de beklenmiyor.

RaceFans, bugün konu hakkında bir haber yaptı ve iddiaya göre Nisan ayındaki boş yerin favorisi Imola olarak belirdi.

Imola, geçtiğimiz günlerde yönetim değişikliğine gitti ve pisti işleten şirketin başına eski Minardi F1'in sahibi Giancarlo Minardi getirildi. Ayrıca Ferrari ve Mercedes'le başarılı işlere imza atan Aldo Costa da yönetim kuruluna atandı.

Haberde Imola'nın diğer yarışlara kıyasla takvime girmeye daha yakın olduğu bilgisine yer verildi.

Aynı haberde Portekiz GP'ye ev sahipliği yapan Portimao'nun da iyi bir şansa sahip olduğu ancak Nisan ayının son haftasında yapılacak olası bir yarışın, Ramazan ayına denk gelmesinden ötürü Türkiye'nin takvime girme olasılığının düşük olduğu bilgisi paylaşıldı.