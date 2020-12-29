Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

"2021 takvimindeki boş yerin favorisi Imola"

paylaşım
yorumlar
"2021 takvimindeki boş yerin favorisi Imola"
Ekleyen:
, Editör

RaceFans'in özel haberine göre Imola, 2021 takvimindeki boş yerin favorisi konumunda yer alıyor. Türkiye'nin yarışa ev sahipliği yapma ihtimali ise, yarışın Ramazan'a denk gelmesinden ötürü oldukça düşük.

Formula 1 gelecek yıl 23 yarışlık bir takvime sahip olmak istiyor ve şu anda Nisan ayında bir yarışlık boş yer var. Normalde bu yer Vietnam için ayrılmıştı ancak yarışın gelecek yıl yapılmamasına karar verildi.

Bu boşluğu doldurmak isteyen pistler arasında Imola, Portimao ve InterCity İstanbul Park yer alıyor.

Ancak F1 henüz nihai kararını vermedi ve kısa vadede vermeleri de beklenmiyor. 

RaceFans, bugün konu hakkında bir haber yaptı ve iddiaya göre Nisan ayındaki boş yerin favorisi Imola olarak belirdi.

Imola, geçtiğimiz günlerde yönetim değişikliğine gitti ve pisti işleten şirketin başına eski Minardi F1'in sahibi Giancarlo Minardi getirildi. Ayrıca Ferrari ve Mercedes'le başarılı işlere imza atan Aldo Costa da yönetim kuruluna atandı.

Haberde Imola'nın diğer yarışlara kıyasla takvime girmeye daha yakın olduğu bilgisine yer verildi.

Aynı haberde Portekiz GP'ye ev sahipliği yapan Portimao'nun da iyi bir şansa sahip olduğu ancak Nisan ayının son haftasında yapılacak olası bir yarışın, Ramazan ayına denk gelmesinden ötürü Türkiye'nin takvime girme olasılığının düşük olduğu bilgisi paylaşıldı.

 

Abiteboul: "F1 takımları daha büyük bir amaç için "çalışmaya zorlanmalı"

Önceki haber

Abiteboul: "F1 takımları daha büyük bir amaç için "çalışmaya zorlanmalı"

Sonraki haber

Mercedes: "Abu Dhabi GP'yi kaybetmemize neden olan şey MGU-K sorunları değildi"

Mercedes: "Abu Dhabi GP'yi kaybetmemize neden olan şey MGU-K sorunları değildi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Schumacher'in geri bildirimleri mükemmel değildi çünkü her turu harikaydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Schumacher'in geri bildirimleri mükemmel değildi çünkü her turu harikaydı"

Mercedes: "Abu Dhabi GP'yi kaybetmemize neden olan şey MGU-K sorunları değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Abu Dhabi GP'yi kaybetmemize neden olan şey MGU-K sorunları değildi"

"2021 takvimindeki boş yerin favorisi Imola"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"2021 takvimindeki boş yerin favorisi Imola"

Schumacher, Vettel'in F1'de yarışmaya devam etmesinden memnun
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Vettel'in F1'de yarışmaya devam etmesinden memnun

2020 F1 sezonu değerlendirmesi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 sezonu değerlendirmesi

Schumacher'in kayak kazasının üzerinden yedi yıl geçti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'in kayak kazasının üzerinden yedi yıl geçti

Sainz: "Ferrari, pilotları 'tüketen' bir takım değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Ferrari, pilotları 'tüketen' bir takım değil"

Vettel: "Formula 1 önemsizlik içinde kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Formula 1 önemsizlik içinde kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya"

Son Haberler

Mercedes: "Abu Dhabi GP'yi kaybetmemize neden olan şey MGU-K sorunları değildi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Abu Dhabi GP'yi kaybetmemize neden olan şey MGU-K sorunları değildi"

"2021 takvimindeki boş yerin favorisi Imola"
F1 Formula 1 / Son dakika

"2021 takvimindeki boş yerin favorisi Imola"

Abiteboul: "F1 takımları daha büyük bir amaç için "çalışmaya zorlanmalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "F1 takımları daha büyük bir amaç için "çalışmaya zorlanmalı"

Seidl: "Güncellemeleri hızlandırmak, McLaren'in gelişimi için önemli oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Güncellemeleri hızlandırmak, McLaren'in gelişimi için önemli oldu"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Schumacher'in geri bildirimleri mükemmel değildi çünkü her turu harikaydı"

1g
2
Formula 1

Mercedes: "Abu Dhabi GP'yi kaybetmemize neden olan şey MGU-K sorunları değildi"

17 dk
3
Formula 1

"2021 takvimindeki boş yerin favorisi Imola"

57 dk
4
Formula 1

Schumacher, Vettel'in F1'de yarışmaya devam etmesinden memnun

2g
5
Formula 1

2020 F1 sezonu değerlendirmesi

7s

Son Haberler

Mercedes: "Abu Dhabi GP'yi kaybetmemize neden olan şey MGU-K sorunları değildi"
F1

Mercedes: "Abu Dhabi GP'yi kaybetmemize neden olan şey MGU-K sorunları değildi"

"2021 takvimindeki boş yerin favorisi Imola"
F1

"2021 takvimindeki boş yerin favorisi Imola"

Abiteboul: "F1 takımları daha büyük bir amaç için "çalışmaya zorlanmalı"
F1

Abiteboul: "F1 takımları daha büyük bir amaç için "çalışmaya zorlanmalı"

Seidl: "Güncellemeleri hızlandırmak, McLaren'in gelişimi için önemli oldu"
F1

Seidl: "Güncellemeleri hızlandırmak, McLaren'in gelişimi için önemli oldu"

Mekies: "2021 lastikleri herkes için 'kafa karıştırıcı' durumlar yaratacak"
F1

Mekies: "2021 lastikleri herkes için 'kafa karıştırıcı' durumlar yaratacak"

Son Videolar

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.