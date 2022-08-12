O'Ward, McLaren'a tepkili: "Beni bir yanılsamanın içine soktular"

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F1 dünyasını şoke eden olaylar silsilesi sonrası Oscar Piastri'nin gelecek sezon McLaren ile yarışması bekleniyor, hatta anlaşmanın imzalandığı bile iddia edilmekte.

Piastri'nin varlığı, McLaren'in şans tanımak istediği birçok sürücü için haber, özellikle de bir süredir koltuğun favorisi olarak gösterilen IndyCar sürücüleri Pato O'Ward için -O'Ward'ın yanı sıra Colton Herta ve Alex Palou gibi isimler de koltuk için düşünülmekteydi.

ESPN'e özel bir röportaj veren O'Ward, takımın kendisini F1'e gidebileceği yönünde bir yanılsamaya soktuğunu düşünüyor.

O'Ward, "Kendimi bir yanılsamanın içinde bulmak iyi bir şey değil."

"Yine de, belli bir sürenin ardından, kendimi çok uzaktaki bir ihtimalin yanılsamasına kaptırdığım konusunda daha olgun düşünebiliyorum, nitekim -şimdiye kadar yaptığım gibi- çok, çok, çok yüksek bir seviyede sürüyor olsam bile bu onları ikna etmeyecek."

"Bunun yanı sıra asla kontrol edemeyeceğim birçok şey de var, dolayısıyla burada bıraksam iyi olur, nitekim yanılsama içinde yaşamanın faydası yok." dedi.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Fotoğraf: Gavin Baker / Motorsport Images

O'Ward, Alpine-Piastri dramasının yaşandığı gece sosyal medyada aktifti ve olayı Twitter hesabından patlamış mısır emojisi paylaşarak esprili bir dille yorumladı.

Bu yorumunun ne anlama geldiğini söyleyen O'Ward, "Gülmem gerekiyormuş gibi hissettim ve her şey olup biterken gülmeye devam ettim. Çünkü bilmiyorum, Zak Brown tarafından birçok sürücüye F1'e geçiş imkanı sunuldu ve günün sonunda beş 'tatlı' yok, sadece bir 'tatlı' var."

"Gerçek şu ki, yılın başından beri F1'i düşünmeyi bıraktım, nitekim bu fikir sizi heyecanlandırıyor, elinizdeki her şeyi bırakıp gitmek istiyorsunuz. Ama ben aptal değilim ve işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum, dolayısıyla içinde bulunduğumuz durum hakkında söyleyecek pek bir şey yok."

"Dediğim gibi, bir yanılsamanın içinde yaşamak bana iyi gelmiyor. Indycar'ı seviyorum, seriyle birlikte büyümeye devam etmek, Meksika'ya gitmek, serinin küreselleşmesine yardım etmek ve taşıdığı potansiyeli ortaya çıkartmak istiyorum."

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Conor Daly, Ed Carpenter Racing Chevrolet before the race Fotoğraf: Richard Dole / Motorsport Images

Son olarak takımın Piastri ile ilgileneceğini bilen O'Ward, özel testlere çıkmak yerine IndyCar'a odaklanmak istediğini, ancak herhangi bir antrenman seansında F1 aracı sürme şansı yakalarsa bunu kabul edeceğini söylüyor.

O'Ward, "McLaren şu anda bana F1 koltuğu sunamaz, nitekim tüm koltuklar doldu. Evet, Zak [Brown] benimle F1 ile ilgili konuşmuştu, ancak sezon devam ediyor, dolayısıyla 'koltuğu bana verin' diyemezdim. Zaten istesem de buradan ayrılamam, nitekim McLaren benimle IndyCar takımı için sözleşme imzaladı. Eğer [Zak] beni bir F1 aracının koltuğuna oturtmak isterse, bunu yapabilir."

"Koltuklar çoktan dolduğu için herhangi bir antrenman seansında yer almak dışında hiçbir şey bana fayda sağlamaz. Sadece araca binmek ve öylesine sürüş yapmak tamamen faydasız, açıkçası enerjimi ve zamanımı böyle bir şeye harcamak da istemiyorum." dedi.