2023 Suudi Arabistan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Aylardır beklediğimiz 2023 Formula 1 sezonu, 2 hafta önce Bahreyn GP ile start almıştı. Formula 1 heyecanı, bu hafta sonu ara vermeden Suudi Arabistan GP ile devam edecek. Uzun düzlükleri, hızlı virajları ve hataya yer olmayan dar pist yapısı ile bize 2021 ve 2022'de mükemmel yarışlar izleten Cidde Cadde Pisti'nde bu yıl 3. yarış gerçekleştirilecek.

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP'de Red Bull'un açık üstünlüğünü görsek de Suudi Arabistan GP'de tablo tamamen değişebilir. Bahreyn'in aksine, Suudi Arabistan'da lastik aşınması azalacak ve düzlük hızı daha da ön planda olacak. Bunlar, Ferrari'nin Red Bull'a yaklaşmasını sağlayabilecek faktörler.

Hafta sonu gerçekleştirilecek yarış öncesinde, geçen yılki güvenlik sorunlarının yaşanmaması adına Cidde'de güvenlik önlemleri artırıldı, tüm ülkede ise Pazar günü okullar tatil edildi. Böylelikle çocukların yarışı evlerinden veya pistten izleyebilmesi sağlanacak.

Buna ek olarak Suudi Arabistan GP'yi birçok yıldız yerinde takip edecek. Bu isimlerden birisi de futbol dünyasının en sevilen isimlerinden Cristiano Ronaldo olacak.

Suudi Arabistan, bu yarışı oldukça ciddiye alıyor ve hem ülkede hem de dünyada olabildiği kadar ilgi görmesini istiyor.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13, at the start Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Suudi Arabistan GP hafta sonunda heyecan 17 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek 1. antrenman seansıyla başlayacak. Birinci antrenman seansı, cuma günü TSİ 16.30'da başlayacak ve 1 saat sürecek. Bir saatlik seans, TV'de canlı yayınlanmasa da, S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

İkinci antrenman seansı aynı gün 20:00'da başlayacak ve yine S Sport Plus uygulaması üzerinden yayınlanacak.

18 Mart Cumartesi günü ise 3. antrenman seansı ile başlayacak. Bu seans 16.30'da start alacak ve bir saat sürecek. Sıralama turları da aynı gün TSi 20:00'da yapılacak. Her iki seansı da S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı seyredebilirsiniz.

19 Mart Pazar günü ise TSi 20.00'da Grand Prix gerçekleştirilecek. Yarış, Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Ayrıca tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek tüm F1 seansları için sitemizde canlı anlatım olacağını da ekleyelim.

Bu hafta sonu ayrıca WEC ve WRC serileri de yarışıyor olacaklar. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Suudi Arabistan GP hafta sonu programı:

17 Mart Cuma

1. Antrenman: 16:30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

2. Antrenman: 20:00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

18 Mart Cumartesi

3. Antrenman 16.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Sıralama turları: 20:00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

19 Mart Pazar

Yarış: 20:00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)