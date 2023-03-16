Vasseur, Mekies'in Ferrari'den ayrılacağı iddialarını yalanladı

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Üst düzey isimlerden, 2023 Ferrari aracının konseptinden sorumlu David Sanchez'in takımdan ayrıldığını açıklamasının ardından Ferrari'de sürpriz ayrılıkların devam edebileceği iddia edildi.

En dikkat çekici iddia, takımın yarış direktörü Laurent Mekies'in ayrılmak istediğiydi. Hatta böyle bir durumda Ferrari'nin Haas'ın teknik direktörü Simone Resta'yı takıma geri getirebileceği iddia edildi.

Suudi Arabistan GP öncesinde konuşan Vasseur, ilk yarışın kendileri için harika geçmediğini kabul etti ancak Ferrari içerisindeki durumun medyada söylenenden çok farklı olduğunu söyledi.

Takım içerisinde mutsuzluk olup olmadığı sorulduğunda Vasseur, ilk yarışın ardından takım içerisindeki herkesin mutlu olduğunu iddia etmenin yanlış olacağını ancak ayrılık iddialarının gerçeklik payı taşımadığını, Mekies'in Ferrari ile uzun vadeli bir geleceğe adanmış olduğunu söyledi.

Vasseur, "Mutsuz insanların olması, iki farklı şey. Umduğunuz sonucu almadığınızda insanların mutsuz olması oldukça normal bir şey. Ben de mutsuzum."

"Ancak en önemlisi grup olarak, takım olarak çalışmak ve mevcut durumdan maksimumu alarak iyileşmek."

"Ancak şirketten ayrılmak başka bir hikaye. Laurent hakkında konuşmak isterseniz, geçmişte onunla alakalı ne oldu bilmiyorum ancak onu yaklaşık 25 senedir tanıyorum, o dönemde okuldaydı."

"Ona güveniyorum, birlikte iyi bir işbirliğine sahibiz ve o, gelecekte şirketin temel direklerinden birisi olacak." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Vasseur, bir takıma düzenli olarak birilerinin gelip o takımdan birilerinin gitmesinin normal bir süreç olduğunu ancak takım içerisindeki ana figürlerin takıma adanmış olduklarını söyledi.

Vasseur, "Dürüst olmak gerekirse her yıl çok fazla işe alım yapıp işten çıkarıyor olmamız takımın gerçeği."

"Ancak kilit isimlerin ayrılması hakkında konuşmak istiyorsanız, öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ancak tabii ki takımdan ayrılan ve takıma katılan isimler olacak. Her F1 takımında böyle şeyler olur."

"Sağlam bir grubuz ve gelecek için bir takım oluşturuyoruz. Bağlantı iyi. Bu açıdan hayır, kilit isimlerin bu takımdan ayrılacaklarını düşünmüyorum." dedi.

Her ne kadar Sanchez'in ayrılması ideal olmasa da, Vasseur onun ayrılığı hakkında çok fazla konuşmak istemedi.

Vasseur, "Sözleşmenin şartlarını ve koşullarını tartışmak istemiyorum çünkü bu çalışanlar ve şirket arasında bir şey. Ayrıntıları açıklamak istemiyorum."

"David'e gelecekte iyi şanslar dilemek istiyorum, takıma iyi bir katkı yaptı, ama durum böyle. Bu konuda herhangi bir detay vermek istemiyorum." dedi.

Ferrari'nin teknik departmanını yeniden yapılandırırken Resta'yı, Sanchez'in yerine alabileceği iddiaları için Vasseur onu müşteri ekibi Haas'tan almayı düşünmediğini söyledi.

"Öncelikle Simone, müşteri ekiplerimizden birinin teknik direktörü. Gunther ile iyi bir iş çıkarıyor ve onunla alakalı bir şey yapma planımız yok." dedi.