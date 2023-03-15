F1, yeni yakıtların yol açabileceği yangın riskine karşı önlem alacak

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2030 yılına kadar karbon nötr olabilme hedefi için önemli adımlar atan F1, bu kapsamda 2026 sezonundan itibaren sürdürülebilir yakıt kullanımını öne çıkaracak.

Fosil yakıtlardan uzaklaşılması ve hidrojen temelli yakıtlara geçilmesi, yakıtların oksijen seviyesinde değişikliğe sebep olacak -bu da şimdiden kaza durumunda yangın riskini artıp artmayacağı konusunda birtakım kaşların kalkmasına olmuş vaziyette.

Yakıtların değiştirilmesi nedeniyle güvenlik standartlarını gözden geçirmeleri gerektiğini kabul eden Pat Symonds'a göre ekipmanların yeni düzenlemelere göre değiştirilmesi şart.

Autosport'a konuşan Symonds, "Pek çok alanda değişime ihtiyaç olacak, çünkü yeni yakıtlarla beraber etanol tipi yakıtların yalnızca %20'sine kadar oksijenatlara izin vereceğiz."

"Yani bir yangınla mücadele etme şeklimiz de biraz değişecek, bugünlerde elektrik yangınlarında olduğu gibi farklı kimyasallar kullanacağız. Malzemelerin yeni düzenlemelere uygun olup olmadığı da kontrol edilmeli."

"Sezon öncesi testleri esnasında, mevcut tüm F1 araçlarında kullanılan conta ve kauçuk bileşenlerin çoğunu tedarik eden yüklenicilerden biriyle toplantı yaptım ve bu konu hakkında konuştum. Büyütülecek bir konu değil, ancak kavramamız gereken bir konu."

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F1'in yarış kıyafeti tedarikçileri de yeni güvenlik standartlarının bir sonucu olarak sürücü tulumları, iç çamaşırları ve eldivenlerinde yapmaları gerekebilecek değişiklikleri daha iyi anlamak istiyorlar.

Puma'nın motor sporları danışmanı Maurizio Sicco, FIA'nın olası değişiklikleri tanımlamak için hızlı hareket edeceğini umduğunu söyledi.

Sicco, "Günün sonunda [FIA'nın] dikkatli olması, potansiyel tehlikeleri analiz etmesi ve yeni bir homologasyon süreci başlatması gerek."

"Bu konuda geç kaldılar ama umarız her şeyi zamanında kabul edebilmemiz için yeni bir öneri üzerinde çalışıp geliştirebilirler."

"FIA'yı gerçek tehlikeleri tespit etmesi için zorlamalıyız. Yeni yakıtla birlikte, risk değerlendirmesi konusunda çok ama çok hassas olmaları gerekiyor." dedi.