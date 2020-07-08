2022 için umutlu olan Alonso: "Her zamankinden daha güçlü ve daha motiveyim"

Fernando Alonso, 2018 sonunda emekli olduğu Formula 1'e 2021 yılında Renault ile geri dönecek.

Alonso, bugün basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Fransız üretici ile iyi sonuçlar alacağından hiçbir şüphesi olmadığını belirtti.

"Açıkçası benim için son derece mutlu bir gün, hem Formula 1'e hem de serideki en iyi deneyimlerimi yaşadığım takıma geri dönüyorum. Bunun için mutluyum. Renault'daki insanların çoğunu tanıyorum. Mühendislerin çoğunu, mekanikerleri biliyorum. Tutkularını biliyorum. Hâlâ başarıya karşı ne kadar aç olduklarını biliyorum. 2022 yılındaki yeni kurallarla birlikte daha eşit bir şampiyona ve takımlar arasında daha adil bir mücadele şansı olacak."

"İlk niyetim 2018'in sonunda F1'den ayrılmak ve hayatın Formula 1 balonunun dışında nasıl olduğunu görmek ve 2021 kurallarını düşünmekti. Bu, COVID sebebiyle bir sene ertelendi ancak yine de 2021'de benim için bir hazırlık olarak, bu araçları iki senedir sürmedikten sonra, takımla iyi bir sezon geçirmek için sporda olmaya değer."

"Geçen yıl özellikle benim için çok ama çok aktif bir sezondu. Bu yıl herkes için aynı geçti. Çünkü F1, Avusturya'da bir yarış yaptı, ben de Dakar'da üç haftalık bir yarış yaptım. Bu sene sahip olduğumuz tek şey bu. Dünya birkaç ay durdu ve bu yüzden hepimiz aynı şartlardayız. Geçen yıl tüm dayanıklılık yarışları, IMSA yarışları, WEC yarışları ve Dakar hazırlığı gibi şeylerle, yılın neredeyse her haftasında direksiyon başına geçtim. Kendimi hazır hissediyorum ve sürüş konusunda %100 hazır olduğumu hissediyorum. Fiziksel olarak da, vücudumu önceden hazırlamak zorundaydım, çok özel bir egzersiz programı yapmak zorunda kaldım. Sanırım Şubat ayında başladık ve şimdi %100 durumdayım. 15 gün önce birkaç egzersiz testi yaptık ve kariyerimdeki en iyi sonuçları aldım. Son derece motiveyim, mutluyum ve her zamankinden daha güçlüyüm."

"Yaş bence önemli değil. Uzun yıllardır Formula 1'de gördüğüm kadarıyla, Burada önemli olen tek şey kronometre, yaş değil. Umarım hâlâ gençlerden daha hızlı olurum."

"Her şeyin farkındayım. İki yıldır F1'de olmasam bile yerin altında değildim. Televizyon izliyorum ve 2020'de sadece bir takımın kazanacağını ve bu takımın muhtemelen 2021'de de kazanacağını biliyorum. Ancak bildiğiniz gibi, gridde kalan 19 sürücü için de durum bu şekilde Ve kendi ekibimizle ve kendi geleceğimiz üzerinde çalışıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, 2022 kuralları umarım spora biraz daha adalet getirecek ve mücadele daha yakın olacak. Yani bilirsiniz, bunu akılda tutarak, bu projeler üzerinde çalışmak ve ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm ivmeyi yakalamak için yeterli zamanımız var."