Abiteboul: "Alonso kararının genç sürücülerimize güvenmememizle alakası yok"

Renault Sürücü Akademisi üyeleri Guanyu Zhou ve Christian Lundgaard bu sene F2'de yarışıyorlar ve Abiteboul, orijinal planlarının iki sürücüden birini en erken 2021'de takıma yükseltmek olduğunu açıklamıştı.

Ancak Abiteboul, sezonun geç başlaması ve iki pilotun gelişiminin, senenin geç dönemlerinde görülecek olmasının, alınan kararda büyük bir etkisi olduğunu olduğunu söyledi.

Esteban Ocon'un kontratı ise 2021'in sonuna kadar geçerli, bu sebeple de 2022'de Alonso'nun yanında bir koltuk açığı ortaya çıkabilir.

Takımın seçimi hakkında sorulan soruları yanıtlayan Abiteboul şu yanıtı verdi: "Bunlar çok önemli sorular. Çünkü Fernando'nun aramıza yeniden katılacak olmasına dair verdiğimiz karar, Renault Sürücü Akademisi'ne karşı bir ilgisizlik olarak görülmüş olabilir. Ancak olay bundan ibaret değil - bu durum hakkında gayet net olmak isterim."

"Akademi ile ilgili olan planımız, akademi ilk kurulduğunda yetiştirmeye başladığımız sürücülerden birinin 2021'de F1'de yarışmaya başlamasıydı. Kim bilir, belki de bu gerçekleşir."

"Ancak dürüst olalım, bu seneki kriz pek çok etkiye sebep oldu, bunlardan bir tanesi de sezonun ertelenmesiydi ve bu sebeple de akademimizin en tecrübeli iki ismi olan Guanyu Zhou ve Christian Lundgaard'ı değerlendirme fırsatı yakalayamadık."

"Her ikisi de gayet iyi bir hafta sonunu geride bıraktılar. Zhou yarışı kazanabilirdi ve Christian, hiçbir sezon öncesi teste katılamamasına rağmen ilk yarışında dördüncü oldu."

"Bu yüzden akademimiz konusunda çok ama çok ciddiyiz, özellikle bu iki insan hakkında önemli planlarımız var. Ve bu planda, onların F1'e nasıl katılacaklarını izleyeceğiz. Eminim ki Fernando, aynı Esteban gibi, onların gelişimine pek çok şey katabilir."

Alonso ise akademide bulunan genç takım arkadaşlarına tecrübelerini aktarmaya hazır olduğunu söyledi - ve kendisinin hedefe ulaşamaması durumunda, genç takım arkadaşlarının bir gün Dünya Şampiyonu olduğunu görmekten gurur duyacağını söyledi.

"Tabii ki de Renault Sürücü Akademisi'nin Renault Grubu için olan öneminin farkındayım, ve Cyril'a daha fazla katılamazdım. Bence genç ve yetenekli sürücüler bu sporun geleceği. Kendi kişisel deneyimimde gördüğüm kadarıyla, genç sürücü akademisine yatırım yapan tüm takımlar, bu yatırımın meyvesini gelecekte aldılar."

"Deneyimimle beraber onlara farklı kategorilerde de olmakla beraber, farklı sürüş stillerinde ve 2022 kurallarının gerektirdiği sürüş stilinde olabildiğince yardım etmeye çalışacağım, umarım onlara yardımım dokunur."

"Görevimin, Renault'ya sadece araç içinde değil, araç dışında da yardım etmek olduğunun farkındayım ve bu takımın Dünya Şampiyonu olan bir takım olması için elimden geleni yapacağım."

"Eğer benim sürdüğüm sırada bunu elde edersek inanılmaz bir şey olur, ancak bunu gelecek vaat eden, genç bir sürücüyle yakalarsak ben gene de gurur duyarım. Hedefimiz bu, ve takım için olabildiğince çok çalışacağım."