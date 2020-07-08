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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, diz çöken F1 sürücülerine “minnettar”

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Hamilton, diz çöken F1 sürücülerine “minnettar”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Tem 2020 16:02

Lewis Hamilton, Avusturya Grand Prix’si öncesinde Formula 1 sürücülerinden diz çökmelerini istemediğini, ancak diz çökenlere “gerçekten minnettar” olduğunu söyledi.

Hamilton, F1'in "Irkçılığa Son" kampanyasına destek amacıyla, yarıştan hemen önce yapılmış olan hareketin, Cuma akşamı yapılan toplantıda konuyu açan GDPA direktörleri Sebastian Vettel ve Romain Grosjean tarafından düzenlendiğini anlattı.

Alınan önemli kararlardan bir tanesi ise, start düzlüğünde, yarış öncesi yapılan milli marş seremonisinden sonra, sosyal mesafenin korunduğu yuvarlak şeklindeki bir kırmızı halının üstünde, ırkçılık karşıtı harekete destek verilmesi oldu.

Hamilton, ırkçılık karşıtı mesajlar yayınlayan ancak diz çökmeyen sürücülerle hiçbir sorunu olmadığını söyledi.

Hamilton, “Her bir kişinin farklı sebeplerini veya düşüncelerini bilmiyorum. Bazı sürücülerin bazı düşüncelerinin farkındayım, ancak bunlar daha çok özel şeyler ve bunları paylaşmak istemem. Ancak sonuçta kimsenin diz çökmesi gerektiği bir senaryoya zorlanmaması gerektiğini düşünüyorum.”

“Ve bir şeyi düzeltmek istiyorum. Doğru olmayan bir haber gördüm. Kimsenin diz çökmesini istemedim. Bunu hiçbir zaman gündeme getirmedim. Bu, F1 ve GPDA tarafından gündeme getirildi.”

“Sürücüler brifinginde Seb ve Grosjean bunu gündeme getirdi ve sürücülere, bunu yapıp yapamayacaklarını sordular ve bazıları yapmayacağını söyledi.”

“Ben de konuyu onlara açıp ‘Bakın çocuklar, bunu yapacağım ancak siz neyin doğru olduğunu düşünüyorsanız onu yapın.’ dedim. Ve benimle birlikte diz çöken herkese gerçekten minnettarım.”

“Yine de bunun gerçekten güçlü bir mesaj olduğunu düşünüyorum, ancak sonuçta diz çökseniz de çökmeseniz de bu, dünyayı değiştirmeyecek. Ve bu, dünya çapında çok daha büyük bir sorun. Herkesin kendi seçimini yapma hakkı var. Ve yaptığım şey, doğru olduğunu düşündüğüm şeydi. Ancak bu kararı önceki geceye kadar almamıştım.” dedi.

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Hamilton, birkaç yıl önce NFL yıldızı Colin Kaepernik kendisine diz çökme konusunda ilham verdiğinde sessiz kaldığını söyledi.

Hamilton, “Onunla birkaç sene önce konuşmuştum. Ancak o zamanlar sessizdim. Sessiz kalmam, desteklememem söylenmişti, ki aslında pişman olduğumu söyleyeceğim. Bu yüzden bu periyotta tepkimi göstermek benim için önemliydi. Üzerime düşeni yaptım ve sanırım ilerlemeli ve denemeye devam etmeliyim.”

“Diz çökme konusunda, bunu gerçekleştirmek için başka fırsatlar olup olmayacağını bilmiyorum. Ancak bu, ulusal marşlar okunurken kesinlikle yapılmamalı.”

“F1’in ve özellikle Mercedes’in, dünya çapında yaşadığımız bu soruna dikkat çekmesi ve bunun hakkında bir şeyler yapmaya karar vermesi bence gerçekten harika.”

“Sonuçta yaptığımız her şey yeterli olmayacak ve hepimiz daha fazlasını yapmalıyız. Ve birkaç haftadır farkındalık oluştu. İhtiyacımız olmayan şeyler ise, bu konunun bir anda kaybolmaması ve bu konuda değişiklik görmemek.”

“Yani bir şekilde, bu konuda deneme tahtası olabilirim. Konuşmaya devam etmeli ve herkesin sorumluluk almasını ve kendi organizasyonlarında neyi daha iyi yapabileceklerini görmelerini sağlayabilirim. Ancak bunu yapmaya devam edebilir miyim bilmiyorum.” dedi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Adam Cooper

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