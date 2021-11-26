2022 Hollanda Grand Prix'sinin tüm biletleri tükendi

Formula 1, 3-4 Eylül 2022 tarihinde Hollanda Grand Prix'si için Zandvoort'a geri dönecek ve bu yılki yarışta oluşan atmosferin ardından, gelecek yılla alakalı beklentiler daha da arttı.

Hafta sonu adeta bir karnaval havasında geçti ve tribünlerdeki fanlar, turuncu renkler giyip, tüm yarış Verstappen'e destek verdiler. COVID-19 önlemleri nedeniyle tribünlerin sadece %70 kapasitesi kullanılmıştı. Gelecek yıl ise %100'ünün kullanılması planlanıyor. Hal böyle olunca beklentiler yükselmiş durumda.

Her halükarda ilgi seviyesi oldukça yüksek. Hollanda GP organizatörleri tarafından satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı. Hatta ilgi o kadar yüksekti ki, bazı biletlerin sahipleri çekilişle belirleniyor.

Organizatörlerin yaptığı açıklamada, "Sınırlı sayıda bilet olması ve hem yurt içi hem de yurt dışından gelen çok yüksek talep göz önüne alındığında, bu yılki yarışta olduğu gibi başvuru sürecinde çekiliş yöntemi kullanıldı."

"2022 biletlerinin büyük bir kısmı, organizasyonun korona önlemleri nedeniyle 2021'de reddetmek zorunda kaldığı taraftarlara verilmişti. Ayrıca biletlerin bir kısmı da daha önce satılmış.” denildi.

Sportif direktör Jan Lammers ise şunları ekledi: "Bu yıl neredeyse 200.000 kişi F1'in Zandvoort'a başarılı şekilde dönüşünü bizzat deneyimledi ve dünya çapında milyonlarca izleyici bu TV şovunu beğendi."

"Zandvoort'un takvimdeki en çekici Grand Prix'lerden biri olduğunu düşünüyorum. Formula 1 takımlarından sürekli olarak bir sonraki Hollanda GP'sini ne kadar sabırsızlıkla beklediklerine dair övgü dolu tepkiler alıyoruz."

"Ekibimiz, ortaklarımız ve katılan herkesle birlikte, başardıklarımızdan gurur duyuyoruz."

6 Aralık'ta yapılacak çekilişle, şanslıların kim olduğu açıklanacak.