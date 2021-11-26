Ocon: "Katar'daki performansımızda ufak ayar değişiklikleri etkiliydi"

Alpine, Losail Uluslararası Pisti'nde rekabetçi bir yarış geçirdi. Fernando Alonso, Enstone merkezli takıma dönüşünün ardından ilk podyumunu elde ederken, Ocon beşinci oldu. Her iki sürücü de tek pit stop stratejisiyle yarışı tamamlamayı başardı.

Ancak Alpine'in, Alonso'nun sıralama turlarında aldığı beşincilikle kanıtlanan performansı sadece stratejilerine bağlı değildi.

Ocon, takımının Katar'da daha iyi bir ayar bularak fark yarattığını ve Alpine'in bulduğu farklı ayarların, hoş bir sürpriz olduğunu söyledi.

Ocon, "Elbette, ayarlar araca oldukça iyi uyuyordu. Bu yüzden aracı piste indirdiğimizde ve yol tutuşunun nasıl çalıştığını hissettiğimizde çok güzel bir sürpriz oldu."

"Ancak sadece aracın ayarları konusunda değil, başka yerlerde bulamadığımız bazı şeyleri bulduğumuz için de iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Bu hafta sonu daha fazla hıza sahip olmak ve araçtan daha fazla hız elde etmek için fark yaratan ufak değişiklikler yaptık."

"Ayrıca lastik yönetimi, yarışta sahip olduğumuz strateji ve diğer her şey hemen hemen yerindeydi. İdeal olmayan tek şey Cumartesi günü Q3'te attığım turdu."

"Analiz etmek ve burada neden bu kadar rekabetçi olduğumuzu görmek için çok fazla veriye sahip olacağız. Ancak genel olarak, her şeyi anlamak ve pist koşullarını çözmek için araçla bir adım attığımızı düşünüyorum." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Alpine, takımlar şampiyonasındaki beşincilik mücadelesinde açtığı 25 puanlık farkla, AlphaTauri'ye neredeyse kesin bir darbe indirdi ve şimdi son iki yarışa doğru gidilirken, olabildiğince çok puanla İtalyan takıma karşı önde yer alıyor.

Ocon, son 12 ayda bir yönetim değişikliği geçiren takımının, sezonun başlangıcından bu yana "dönüştüğünü" ve 2022'de, F1'in yeni kurallar döneminde atak yapmak için iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Ocon, "Evet, kesinlikle yılın başından bu yana ve geçen yıldan bu yana büyük ilerleme kaydettik. Tamamen dönüşen, birleşmiş bir takım görüyorum."

"Patronlar Laurent Rossi ve Luca di Meo'dan harika bir baskı var. Onlar da bizim kadar rekabetçi ve bize tam destek veriyorlar."

"Harika bir motivasyonları var, takım içinde olumsuz bir stres yok ve hepimiz aynı yöne doğru gidiyoruz. Yani kesinlikle mükemmel bir ortam." dedi.