Brundle: “Daha önce F1’de bu kadar yoğun bir mücadele görmedim!”

Şu anda sporun en tepesinde yer alan Mercedes ile Red Bull arasında sezon başından beri devam eden mücadele, son yarışa kadar sürecek gibi gözüküyor.

Hamilton, Brezilya ve Katar’da aldığı galibiyetlerle bitime iki yarış kala Verstappen’le arasındaki puan farkını 8’e indirirken, takımlar şampiyonasında Mercedes’in Red Bull’a karşı 5 puanlık bir üstünlüğü bulunuyor.

Sky Sports’taki köşe yazısında Brundle, “Bu sezon çok yoğun, duygusal geçiyor ve bazen kişisel hale geliyor. Ve Katar Grand Prix’si bunu daha da arttırdı.”

“Daha önce hiç bu kadar yoğun bir mücadele görmemiştim. Bu, birbirine zıt görüşlerin, kamera açılarının, fotoğrafların, verilerin, bilgilerin, yanlış bilgilerin, sosyal medya paylaşımlarının ve hiç de az olmayan sertlik ve güvensizliğin olduğu bir sezon.”

“Pazar günleri yapılan bir yarıştan çok, bir film gibi hissettirdi.”

“Hamilton ve Mercedes, çıtayı yükseltti”

Verstappen, etkileyici şekilde Amerika ve Meksika’yı kazanmıştı. Ancak sonraki iki yarışta ise Hamilton kazanmayı başardı.

Yedi kez dünya şampiyonu Katar’da tüm yarışı lider götürdü ve Brundle, Hamilton ile Mercedes’in çıtayı yükselttiğinden şüphesi olmadığını söyledi.

“Katar’da, ışıklar altındaki yarışta Lewis ve Max, farklı bir sınıfta gibilerdi. Kritik puanlar almak için müthiş bir hızları vardı.”

“Hamilton ve Mercedes’in, şampiyonanın önemli bir noktasında çıtayı yükselttiklerine şüphe yok.”

Martin Brundle, Sky TV Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images