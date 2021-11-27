Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen: "Şampiyonluk için savaşırken, birbirimizin işini zorlaştırmamız normal" Sonraki / Hamilton: "Deneyim, Verstappen'i daha da güçlendirecek"
Formula 1 Haberler

Brundle: “Daha önce F1’de bu kadar yoğun bir mücadele görmedim!”

Ekleyen:
, Editör

Formula 1 yorumcusu ve eski sürücü Martin Brundle, Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasında geçen şampiyonluk mücadelesinden daha yoğun bir savaş görmediğini söyledi.

Brundle: “Daha önce F1’de bu kadar yoğun bir mücadele görmedim!”

Şu anda sporun en tepesinde yer alan Mercedes ile Red Bull arasında sezon başından beri devam eden mücadele, son yarışa kadar sürecek gibi gözüküyor.

Hamilton, Brezilya ve Katar’da aldığı galibiyetlerle bitime iki yarış kala Verstappen’le arasındaki puan farkını 8’e indirirken, takımlar şampiyonasında Mercedes’in Red Bull’a karşı 5 puanlık bir üstünlüğü bulunuyor.

Sky Sports’taki köşe yazısında Brundle, “Bu sezon çok yoğun, duygusal geçiyor ve bazen kişisel hale geliyor. Ve Katar Grand Prix’si bunu daha da arttırdı.”

“Daha önce hiç bu kadar yoğun bir mücadele görmemiştim. Bu, birbirine zıt görüşlerin, kamera açılarının, fotoğrafların, verilerin, bilgilerin, yanlış bilgilerin, sosyal medya paylaşımlarının ve hiç de az olmayan sertlik ve güvensizliğin olduğu bir sezon.”

“Pazar günleri yapılan bir yarıştan çok, bir film gibi hissettirdi.”

“Hamilton ve Mercedes, çıtayı yükseltti”

Verstappen, etkileyici şekilde Amerika ve Meksika’yı kazanmıştı. Ancak sonraki iki yarışta ise Hamilton kazanmayı başardı.

Yedi kez dünya şampiyonu Katar’da tüm yarışı lider götürdü ve Brundle, Hamilton ile Mercedes’in çıtayı yükselttiğinden şüphesi olmadığını söyledi.

“Katar’da, ışıklar altındaki yarışta Lewis ve Max, farklı bir sınıfta gibilerdi. Kritik puanlar almak için müthiş bir hızları vardı.”

“Hamilton ve Mercedes’in, şampiyonanın önemli bir noktasında çıtayı yükselttiklerine şüphe yok.”

Martin Brundle, Sky TV

Martin Brundle, Sky TV

Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Şampiyonluk için savaşırken, birbirimizin işini zorlaştırmamız normal"
Önceki haber

Verstappen: "Şampiyonluk için savaşırken, birbirimizin işini zorlaştırmamız normal"
Sonraki haber

Hamilton: "Deneyim, Verstappen'i daha da güçlendirecek"

Hamilton: "Deneyim, Verstappen'i daha da güçlendirecek"
Yorumları görüntüle
Cem Özel Daha fazlası
Cem Özel
Steiner: “Adil olduğu sürece, ne şekilde olursa olsun savaşmalısınız”
Formula 1

Steiner: “Adil olduğu sürece, ne şekilde olursa olsun savaşmalısınız”

Hamilton, Britanya’nın bir sonraki şampiyonunun Russell olmasını istiyor
Formula 1

Hamilton, Britanya’nın bir sonraki şampiyonunun Russell olmasını istiyor

Sainz: “Kuralların neye izin verip vermediği hâlâ net değil”
Formula 1

Sainz: “Kuralların neye izin verip vermediği hâlâ net değil”

Son Haberler

Steiner: “Adil olduğu sürece, ne şekilde olursa olsun savaşmalısınız”
Formula 1 Formula 1

Steiner: “Adil olduğu sürece, ne şekilde olursa olsun savaşmalısınız”

Todt: "Max, Kimi gibi çok açık sözlü ve çok yetenekli"
Formula 1 Formula 1

Todt: "Max, Kimi gibi çok açık sözlü ve çok yetenekli"

Binotto: "Katar'da Leclerc'in motorunu değiştirmemiz için sebep yoktu"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Katar'da Leclerc'in motorunu değiştirmemiz için sebep yoktu"

Hamilton: "Deneyim, Verstappen'i daha da güçlendirecek"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Deneyim, Verstappen'i daha da güçlendirecek"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.