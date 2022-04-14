2021 vs 2022: İlk üç yarışın ardından puan kıyaslaması

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En iyi üç takımın yine avantajlı olacağı düşünülse de, hemen hemen herkes yeni kuralların güç dengesini etkileyeceğinden emindi.

Beklenen oldu: Ferrari, Red Bull ve Mercedes en iyi üç takım oldular ve aralarındaki güç düzeni değişti. Ferrari çok büyük bir atılım yaparak geçen sene aynı döneme kıyasla 62 puan daha fazla topladı.

Alfa Romeo geçen sene bu dönemde hiç puan alamamıştı. Bu yıl 13 puan aldılar. Aynı şekilde Haas da en büyük atılımı yapan üçüncü takım oldu.

Diğer tarafa bakıldığında ise Mercedes geçen yıl aynı dönemde 101 puan toplarken, bu yıl 65 puan toplayabildi ve en çok gerileyen takım oldu.

McLaren geçen yıla kıyasla 29 puan daha az alırken, sorunlarla boğuşan Red Bull 28 puan daha az aldı.

İlk üç yarışın ardından geçen sezonla puan kıyası: Takım 2022 2021 Fark Ferrari 104 42 +62 Alfa Romeo 13 0 +13 Haas 12 0 +12 Alpine 22 13 +9 AlphaTauri 10 9 +1 Williams 1 0 +1 Aston Martin 0 5 -5 Red Bull Racing 55 83 -28 McLaren 24 53 -29 Mercedes 65 101 -36