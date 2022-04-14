Capito: "Zorlu başlangıcın ardından ilk puanımızı almak rahatlattı"

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Takım, testlerin ardından FW44 ile beklenilen adımı atmadıklarını fark etti ve Nicholas Latifi'nin Suudi Arabistan'da iki büyük kaza yapması da ilerleyişlerine katkıda bulunmadı. Latifi daha sonra Avustralya'da Q1'de Lance Stroll ile çarpıştı.

Bununla birlikte Cidde yarışında Stroll ile çarpışan Alex Albon, Avustralya'ya üç sıra grid cezasıyla gitti ve sıralamanın ardından aracında yeterli yakıt olmadığı için diskalifiye edildi. Albon, kırmızı bayrakların ardından pitte durması söylendikten sonra, çıkış turunda beklenenden daha hızlı gitmesi gerektiği için fazla yakıt tüketti.

Takım, Albon'a yarış için yeni set sert lastikler taktı ve birkaç güvenlik aracı periyoduna rağmen sürücüsünü pistte tutarak risk aldı.

Albon, yarışın bitmesine bir tur kala pite gelerek 10. sırada finiş görmeden önce yarışı yedinci götürüyordu. Williams'ın bu sonuç ile aldığı bir puan, takımı Aston Martin'in önünde dokuzuncu sıraya yerleştirdi.

Capito, Motorsport.com'a, "Elbette bu takımı rahatlattı."

"Sezonun başlarında puan almak yüreklendirici. Çok zor bir başlangıç yaptık. Bu hafta sonu da Cumartesi gününün ardından zordu."

"Ancak Pazar günü işlerin değişebiliyor olması yarışmanın taraflarından biri. Bitti denmeden bitmiyor. Eğer zorlamaya devam ederseniz, her zaman motive olursanız, takımı canlı tutarsanız ve zor zamanlarda kendinize inanırsanız talihiniz değişebilir. Bazen daha iyi olmadan önce kötüye gitmesi gerekir." dedi.

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Williams

Capito, kazaların takım için zor olduğunu da kabul etti.

"Yarışta hasar yoktu. Bu Imola için gerçekten iyi! Mekanikerlerin, şasi tamiri ve bütün şeylerle birlikte iki aracı birden hazırlaması zordu. Bu yüzden takımın stresli birkaç haftanın ardından bir puan alması ödüllendirici oldu."

Capito, Albon'u yarışın sonunda pite alma kararının planlı olmadığını ve sert lastiklerde iyi temposunu devam ettirebildiğini gördükten sonra bunu yaptıklarını belirtti.

"Buna yarışta karar verdik."

"Galiba, sonunda yedinci sırada olduğunuzda, bunun keyfini olabildiğince uzun süre çıkarmak istiyorsunuz!"

"Lastiklerle tecrübemiz yok ve bu bir problem. İki sert lastiği de her iki araç için sakladık, bu yüzden onları bütün hafta sonu hiç sürmedik. Yani hiçbir fikrimiz yoktu. Sert hamurun bizim için iyi olduğunu önceden biliyorduk. Bu yüzden burada da iyi olmasını umduk."

"Yarıştan önce, lastikleri öğrenmemiz gerektiğini söyledik. Dolayısıyla, 18. veya 20. sıradayken çok fazla zorlamanın bir yolu olmadığını ve lastikleri öğreneceğimizi, sonrasında yukarı çıktıkça ne olacağına bakacağımızı düşündük. Pit duvarıyla harika bir işbirliği oldu."

Takım patronu, lastiklerin nasıl davrandığıyla ilgili Albon'un geri dönüşleri hakkında şunları ekledi: "Alex çok az şey söyledi. Tur zamanlarında görüyorduk ve eğer bir şey olsaydı söylerdi. Bu yüzden pek fazla iletişimimiz olmadı, o çok sessizdir."