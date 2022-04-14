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Piastri: "2023'te yedek pilot olmak istemiyorum"

Alpine'in yedek pilotu Oscar Piastri, 2022 Formula 1 sezonunun ardından artık yarış pilotluğuna dönmek istiyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Piastri: "2023'te yedek pilot olmak istemiyorum"
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Son üç yılda üç şampiyonluk kazanmasının ardından Formula 1'e girmeyi hedefleyen Oscar Piastri, bu yıl kendisine koltuk bulamamıştı.

Piastri şu anda Alpine'in sürücü akademisinde yer alıyor ve bundan ötürü de başka bir takıma gitmesi pek mümkün değil. Fransız üretici de 2022 için kendisine koltuk sunamadı.

Bundan ötürü Piastri bu yıl Alpine'in yedek pilotluğunu yapıyor ve aktif olarak simülatörde çalışıyor.

Piastri'nin 2023'te yarışıp yarışmayacağı şu noktada belirsiz. Çünkü geçen yıl Esteban Ocon'un Alpine ile olan anlaşması üç yıl daha uzatıldı. Fernando Alonso'nun kontratı bu yıl sonunda bitse de, en az iki ila üç yıl daha devam etmek istediğini söyledi. Hal böyle olunca Piastri için başka koltuk bakılması gerekebilir.

Fakat Piastri, 2022'nin her halükarda yedek pilotluk yapacağı son yıl olacağını belirtti.

Piastri, "Planım elbette yakında orada yarışmak. Umarım bu, gelecek yıl olur."

"Sonsuza kadar yedek pilot olarak kalmak istemiyorum. Aslına bakarsanız şimdi de yedek pilot olmamayı tercih ederim."

"Gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyorum. Yedek pilot olmakla problemim yok ama bu sadece bu yıl için geçerli olan bir şey. Gelecek yıl yarışmak istiyorum ve bunu hak ettiğimi düşünüyorum."

Piastri, Avustralya GP ile ilgili de, "Takım için zordu. İyi bir tempoya sahip gibi görünüyorduk ama bundan faydalanamadık."

"Güvenlik aracı Fernando'nun stratejini mahvetti. Sonunda Esteban yedinci olsa da bence daha fazlasını başarabilirdik." ifadelerini kullandık.

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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