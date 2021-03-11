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Formula 1 / Son dakika

Ferrari Sainz'in ilk yarıştan, "tamamen uyum sağlamış olmasını" beklemiyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Ferrari Formula 1 takım patronu Mattia Binotto, Bahreyn’deki ilk yarışta Carlos Sainz Jr’ın tamamen uyum sağlamış olmasını beklemiyor.

Ferrari Sainz'in ilk yarıştan, "tamamen uyum sağlamış olmasını" beklemiyor

Sainz önümüzdeki hafta, Bahreyn Uluslararası Pisti’ndeki sezon öncesi testlerinde Ferrari F1 takımı için ilk sürüşüne çıkmış olacak.

Fakat bu sene sezon öncesinde sadece 3 gün test yapma imkanı olduğu için, takım değiştiren pilotların takıma ve araca adapte olabilmesi için imkanlar çok kısıtlı görünüyor.

Her ne kadar Ferrari, Maranello’da yakın geçmişteki F1 araçlarıyla Sainz’e özel testler düzenlese ve simülatörde bolca sürüş yaptırsa da takım patronu Binotto, Sainz’in ilk yarışta doğrudan uyum sağlamış bir durumda olmayabileceğinin farkında.

Binotto, “Sadece 3 gün kış testi, çok kısa bir süre.”

“Bunun Carlos için bir meydan okuma olacağının farkındayız. Fiorano’da eski araçlarla biraz test yaptırdık. Araçlarla yaptığı her kilometrenin, takıma ve prosedürlerimize alışması için önemli olduğunu düşünüyorum.”

“Fakat Carlos’un ilerleme kat ettiğini ve çok iyi bir şekilde uyum sağladığını söylemeliyim. Mühendislere araç hakkında verdiği geribildirimler iyiydi. Pist üstündeki hızının da iyi olduğunu gördük ve her gün gelişme göstermeye devam ediyor.”

“Biraz daha zaman alacak. Sezonun başında %100 uyum sağlamış olmasını beklemiyoruz fakat yine de, her bir gün önemli olacak."

“%100 olmasa da sezonun başında iyi bir şekilde hazırlanmış olacağını düşünüyorum. Çünkü günün sonunda bir çaylak değil. Profesyonel bir sürücü ve gerisinde birkaç F1 sezonu bırakmış birisi.”

“Durumu iyi bir şekilde halledeceğine ve hazır olacağına eminim.” dedi.

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Sainz, geçtiğimiz sene son 40 yıldaki en kötü sonucunu alan ve takımlar şampiyonasını altıncı sırada tamamlamış bir Ferrari’ye katıldı.

İspanyol pilot doğal olarak ayın sonunda düzenlenecek, Ferrari’yle ilk yarışı için hazır olmak istediğini fakat önceki takım değiştirme tecrübelerinden bunun biraz zaman alacak bir süreç olduğunu bildiğini söyledi.

Sainz, “Hedefim ilk yarış için %100 hazır olmak fakat gerçekçi konuşmam gerekirse, geçmişteki takım değiştirme tecrübelerime dayanarak, bunun başarması zor bir şey olduğunu söyleyebilirim.”

“Her zaman yarış yarış üstesinden gelmeniz gereken tecrübeler ve duygular olacak. Yarış hafta sonlarında antrenmanlar, sıralama seansları ya da yarışlarda; testler sırasında öğrenemeyeceğiniz şeyler her zaman olacaktır.”

“Sürücü başına 1.5 günlük test süresi olmasının da faydası olmayacak tabii ki, fakat aynı zamanda yakın geçmişteki takım değiştirme tecrübelerime güvenerek ilk yarışa en iyi seviyemde gelmeye çalışacağım.”

“McLaren’da her yarış gösterdiğimi düşündüğüm %100’lük seviyemi ne zaman gösterebilirim? Bunu söyleyebilmek zor.”

“Hedefim bunu en kısa sürede elde edebilmek ve eğer ilk yarıştan bunu başarabilirsem daha da iyi olur fakat bu, araçtan aldığım hisse de bağlı.” dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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