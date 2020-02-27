2020 ikinci Barcelona testleri 2. gün: Vettel lider, Hamilton yolda kaldı!

İkinci Barcelona testleri geçen haftaya kıyasla daha olaylıydı ve bugün hem sabah hem de öğleden sonra çeşitli olaylar vardı.

Sabah saatlerinde yağan yağmurdan ötürü pistin yüzeyi ıslaktı ve ilk saatlerde sürücüler yağmur lastikleriyle sürüş yaptı. Kuru zemin lastiklerine geçilmesinin ardından Max Verstappen son viraj öncesinde spin atarken, seansın ilerleyen kısmında beşinci virajda bir spin daha attı ancak çakıl havuzuna gömülünce kırmızı bayraklara neden oldu.

Valtteri Bottas beşinci virajda çakıl havuzuna taşarken, aynı noktada spin atan Sebastian Vettel, piste saçılan çakıl nedeniyle kırmızı bayrağa sebep oldu. Ayrıca Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi de dördüncü virajda spin atıp aracının arka tarafını bariyerlere vurdu. Temas sonrası aracın arka kanadı kırıldı.

Öğleden sonra ise 10. virajda sorun yaşayan isimler vardı.

Ek olarak en büyük olay, Lewis Hamilton'ın Mercedes motorunda sorun yaşaması ve yolda kalmasıydı.

İngiliz pilot, beşinci viraj sonrasında aracını kenara çekti ve seansa erken veda etti. Mercedes, sorunun yağ basıncından kaynaklandığını duyurdu.

Ayrıca Williams pilotu Nicholas Latifi'nin de seans içerisinde sağ aynası kırıldı.

Tüm bunların yaşandığı seansta Sebastian Vettel 1:17'nin altına inebilen tek isimdi ve 1:16.841'lik derecesiyle günü ilk sırada noktaladı. Vettel, gün boyunca 145 tur atarak bu alanda iyi bir rakam da yakaladı.

Pierre Gasly öğleden sonra Alpha Tauri ile Vettel'e en çok yaklaşan isimdi. Fransız pilot 1:17.066 yaparken, bu derece Vettel'in en hızlı turundan 0.225 saniye yavaştı. Fransız sürücü 139 tur atmayı başardı.

Racing Point'le yarış simülasyonuna odaklanan ve iyi turlar atan Lance Stroll 1:17.118'lik derecesiyle üçüncü olurken, onu günün en çok tur atan ismi olan Williams pilotu Nicholas Latifi takip etti. Kanadalı sürücü gün boyunca 160 tur attı ve 0.472 saniye geride dördüncü oldu.

McLaren pilotu Lando Norris, McLaren'la gün boyunca 113 tur attı ve 1:17.573'le beşinci sırada yer aldı.

Red Bull'da sabah bölümünde piste çıkan ve sadece 31 tur atan Max Verstappen altıncı olurken, Mercedes pilotu Valtteri Bottas 47 turla günü yedinci sırada noktaladı.

Mercedes, Hamilton'la da 14 tur attı ve günü sadece 61 turla noktaladı.

Renault'dan Esteban Ocon, 1:18:013'lük derecesiyle 37 tur attığı günü sekizinci sırada tamamlarken, Haas'tan Kevin Magnussen 1:18.225'le dokuzuncu oldu. Magnussen, günü 111 turla bitirdi.

Red Bull'dan Alex Albon 1:18.393'lük derecesiyle onuncu sırada yer aldı. Taylandlı sürücü toplamda 61 tur attı.

Renault'dan Daniel Ricciardo 1:18.395'lik derecesiyle 11. sırada yer alırken, Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 92 tur attı ve 1:19.670'lik derecesiyle 2.8 saniye geride 12. oldu.

Son sırada ise 14 tur atan ve 1:22.425 yapan Lewis Hamilton yer aldı.

Barcelona testi 5. gün sonucu: