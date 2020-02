Verstappen: "Islak çizgi nedeniyle spin attım"

Islak zemin nedeniyle ilk bölümde garajda kalan Max Verstappen, sonrasında piste çıktı ancak iki kez spin attı. Bunlardan sonuncusunda çakıl havuzuna gömülünce, kırmızı bayrağa neden oldu.

Verstappen, “Hava gerçekten kolay değildi, bize yardımcı olmadı. Sonuç olarak aracı istediğimiz kadar kullanmayı başaramadık, ama durum herkes için aynı."

"Ama elbette üzücü bir durum. Araçta yeni parçalar vardı ve haliyle aerodinamik testler yapmak istiyorsunuz."

"Her şeye rağmen istediğimiz her şeyi denedik ve araç hakkında fikir edinebildik. Sonuç olarak olumlu bir sabah oldu. Her şey yolunda gidiyor gibiydi. ”

"Spin attım ancak muhtemelen oldukça ıslak olan bir kerbün üstünden geçtim."

"Sürüş sırasında görmedim, ancak daha sonra araç üstü görüntülere baktığımda. Ne yazık ki bu yüzden spin attığımı gördüm. Ama neyse ki hiçbir hasar yoktu."

"Aracın garaja getirilmesi, tüm taşların araçtan çıkarılması yaklaşık 20-30 dakika sürüyor. "

"Şimdiye kadar hedefimiz geçen haftaki kadar tur atmak değildi. Tüm uzun sürüşlerimizi zaten yaptık. Şimdi temel nokta, parçaları kontrol edip bir şeyler denememiz. Bazen işleri halletmek biraz zaman alabiliyor ve bu yüzden bazen o kadar da çok tur atmıyoruz."

Yeni parçalarla ilgili Verstappen, "Bazı yeni parçalar denemeyi başardık. Piste çıktığımız her an yeni şeyler öğreniyoruz. Şu anda daha kısa sürüşler yapıyoruz ve rakiplerimize kıyasla mesafe kat ettiğimiz için endişeli değiliz. Modern araçların ne kadar karmaşık olduğunu da unutmayın. Değişiklik yapmak çok zaman alıyor. Pistte çalışmak için daha az zamanımız var. Aslında, her şey o kadar da kötü değil, yeterli verimiz var."

"Yeni parçalarla birlikte aracın nasıl davrandığını değerlendirmek benim için zor. Dün kuvvetli rüzgarlar vardı ve bugün durum tekrar ediyordu. Rüzgar işi zorlaştırıyor, ama herkes aynı şartlarda. Gerçek güç dengesini sadece Avustralya'da göreceğiz." dedi.

Koronavirüs nedeniyle bazı yarışların iptal edilme ihtimali hakkında da konuşan Verstappen, “Takvimde daha fazla değişiklik olabileceğini biliyoruz. Herkes gibi durumu yakından takip ediyorum. Sorumluların bu konuda doğru kararları vereceğinden eminim." dedi.