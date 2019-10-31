2019'da lastikleri daha iyi kullanan Mercedes, COTA'da zafer istiyor

Mercedes, Japonya'da takımlar şampiyonluğunu kazanmayı başardı ancak bir sonraki yarış Meksika'da yine iyi bir performans gösterip zaferlerine bir yenisini daha ekledi.

Şimdi sıradaki durak takımın geçen yıl lastik sorunu yaşadığı Amerika GP olacak.

Toto Wolff, bu yıl lastikleri daha iyi kullanan bir araca sahip olduklarına dikkat çekti ve hafta sonundan zaferle ayrılmak istediklerini işaret etti.

"Japonya’da takımlar şampiyonluğunu kazandıktan sonra, bu sezonu görkemli şekilde bitirmek istedik ve Meksika'daki yarış bunun ilk kanıtıydı."

"Bu zafer takımın hâlâ ne kadar aç olduğunu gösterdi ve herkes mümkün olan en iyi sonucu almak için zorlamaya devam ediyor."

"Aynı zamanda bu zafer, dünya şampiyonasında Mercedes-Benz'in 100. zaferiydi. Bu, motor sporları tarihimiz için büyük bir dönüm noktası olmanın yanı sıra, tarihimize katkıda bulunan pek çok insanın yeteneğinin ve bağlılığının büyük bir kanıtı oldu."

"Amerika'daki bir sonraki yarış sadece birkaç gün uzaklıkta ve hepimiz pist üstündeki bir başka savaş için sabırsızlanıyoruz."

"Austin'de iyi istatistiklere sahibiz. Ancak geçen yıl orada zor bir hafta sonu geçirmiştik çünkü lastik yönetimi konusunda zorlanmıştık."

"W10, lastiklere 2018 aracımızdan daha yumuşak davranıyor, bu yüzden bu yıl daha az sorun yaşamalıyız."

"COTA, pek çok geçiş imkanıyla harika yarışlar sunuyor. Bu yüzden Austin'de bir başka heyecanlı yarış daha görmeyi umut ediyoruz."

"Fanlar genellikle çok heyecanlı ve F1 Netflix serisinin başarısı sayesinde Amerika'da pek çok yeni fana sahip olacağımızdan eminim."

"Amerikan pazarındaki TV izleyici sayısının arttığını görmek harika ve önümüzdeki yarışı ilginç hale getirmek ve bu büyümeye daha fazla katkıda bulunmak için her şeyi yapacağız."