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Formula 1 / Son dakika

Carey: "Yeni Concorde anlaşması için acele yok"

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Carey: "Yeni Concorde anlaşması için acele yok"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
31 Eki 2019 12:05

Formula 1'in CEO'su Chase Carey, bugün açıklanacak kuralların ardından F1 takımlarının yeni Concorde anlaşmasını imzalamak için acelelerinin olmayacağını söyledi.

2021'den itibaren uygulanacak olan teknik, sportif ve finansal kurallar bugün FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında oylanacak ve muhtemelen yeni kurallar onaylanacak.

Takımlar 2021-2025 yılları arasında uygulanacak olan yeni kurallara dair taslak belgeyi geçen hafta aldılar ve üzerinde çalışmaya başladılar.

Yeni kurallardaki değişikliklerden birisi, kural belirleme süreci oldu. Mevcut sisteme göre daha doğrusal bir yapı belirlendi. Buna göre yeni yapıda F1 Strateji Grubu ve F1 Komisyonu kaldırılacak. Bunun yerine Liberty'ye 10 oy, FIA'ya 10 oy ve F1 takımlarına 10 oy hakkı verilecek ve kurallar bu şekilde belirlenecek. Ayrıca gelir dağılımı daha dengeli hale getirilecek ve gridin alt bölümündeki takımlara daha fazla destek verilmiş olacak.

Wall Street'e konuşan Carey, "Gerçekten bizim hazırlamış olduğumuz yapı 2021'de devreye giriyor. Bizim hedefimiz bu anlaşmanın mümkün olduğu kadar kısa sürede takımlar tarafından imzalanması. Bir an önce belirsizliğin ortadan kalkmasını isteriz."

"Artık 2021'de sporun nasıl yönetileceğini ve işleyeceğini açıklamak istiyoruz. Açıkçası bunun içerisinde son tarihler belirleyebiliriz. Ancak kurallara göre belli bir onay sürecinden geçilmesi gerekiyor."

"Daha çok ikili anlaşmalarda son tarih belirlersiniz. Ancak bu kurallar sporun 2021 sezonundan itibaren nasıl yönetileceğine dair anlaşma." dedi.

Carey, gelirlerin tüm takımlar arasında daha eşit dağıtılması ve aynı zamanda bütçe sınırının uygulanmaya başlamasıyla takımların gittikçe birbirlerine daha yakın olacağını düşünüyor.

Carey, "Bütçe sınırı, sporun daha rekabetçi olmasında kritik olacak ancak aynı zamanda gelir dağılımı da günümüze göre daha adil olacak."

"Hâlâ pist üstündeki başarıyı ödüllendirmek istiyoruz ve spordaki uzun vadeli başarılara saygı duyuyoruz ancak yine de günümüze göre daha dengeli bir dağılım olacak."

"Yani bu konudaki basamakları kaldıracağız. Bana göre rekabet seviyesinde gelirden ziyade harcamaların etkisi daha çok ancak tabii ki her ikisi de bu konunun bir parçası." 

"Gelir, sadece rekabet açısından değil ancak aynı zamanda sağlıklı takımlar olması açısından önemli. Aynı zamanda bu iş modeli sayesinde yeni takımların spora girmesini cesaretlendirebiliriz."

"Günümüzde ön tarafta 3 takımı içeren bir mücadele var. Arkada ise 7 takım mücadele ediyor. Öndeki 3 takım, diğer takımlardan çok ciddi seviyede fazla harcıyorlar. Bu açık."

"Onlar daha fazla gelire sahip oldukları için mi bu kadar çok harcıyorlar yoksa rekabetçi yaklaşımları kazanmak için daha fazla harcamalarına mı neden oluyor? Gerçek şu ki, o takımlar gelir fonundan daha fazla pay alıyorlar." dedi.

Carey ayrıca yeni yönetim yapısının, sporun yönetimini daha kolay hale getireceğine inanıyor.

Carey, "Takımlara tam olarak nasıl bir şey teklif ettik detaya girmek istemiyorum ancak ana hedefimiz yönetim yapısını basitleştirmek oldu."

"Günümüzde çok hantal bir yönetim şekli var. İki farklı onay basamağı var ve oylama çok karışık. Bünyesinde çok fazla taraf var."

"Zaten çok karmaşık sorunları olan, çok karmaşık bir spor. Bu yüzden tek bir hedefimiz oldu, o da karar sürecini basitleştirmek ve bu sayede ilerlemek. Geçmişteki karmaşık dinamiklere gelecekte sahip olmak istemedik." dedi.

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Editör Adam Cooper

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