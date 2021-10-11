Wolff, takvimin baskısını azaltmak için personel arasında rotasyon olmasını istiyor

2022 Formula 1 takviminin gelecek hafta, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi öncesinde açıklanması ve yeni takvimde 23 yarış olması bekleniyor.

23 yarışlık bir takvim, F1'in yeni marketlere girmesini sağlayacağından ve taraftarlara daha sık aksiyon izleteceğinden dolayı bir kesim tarafından memnuniyetle karşılanmıştı ancak 23 yarışlık bir takvimin F1'de çalışan personelin üzerindeki etkisi hakkında endişeler de var.

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, padokta çalışan insanlara karşı olan sorumluluğunu ihmal etmemesi gerektiği konusunda F1'i uyarmıştı ve "çıkarlarımızı nereye koymak istediğimize çok dikkat etmeliyiz." demişti.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Motorsport.com'la gerçekleştirdiği röportajda konu hakkında konuşan Wolff, 23 yarışlık bir takvimin personel üzerinde yaratacağı etkinin "baş etmeleri gereken bir şey" olduğunu vurguladı.

"Bence tüm dünya etrafında yarışmak, güzel yerlerde taraftarlara güzel bir şov sunmak ve sporun seyirci ve reklam anlamında büyümesini istesek de bunun insanlar üzerinde yarattığı etkiyi de görmemiz gerek."

"Üçlü yarışların bulunduğu 23 yarışlık bir takvim, insanlar üzerinde olumsuz etki yaratabilen bir şey."

"Eski bir mantaliteyi alıp, 'F1'de olduğun için mutlu ol ve bunla baş edemiyorsan, başka bir şey yap.' diyebilirsiniz ki bu, benim işleyiş sistemime tamamıyla ters."

"Sürdürülebilir bir ortam yaratmamız gerek. Yarış sayısını azaltmak istemiyoruz, bu konuda Stefano'ya [Domenicali] katılıyorum."

Wolff, personel arasında rotasyonun sağlandığından emin olunması gerektiğini düşünüyor. Personel arasında rotasyon yapılması durumunda her bir personel, bütün yarışlara katılmış olmayacak.

Son yıllarda gitgide daha çok takım, departmanları içerisinde rotasyon yapmaya başlasa da Wolff, rotasyon yapılması gerektiğini belirten bir kuralın regülasyonlara koyularak bunun yaşandığından emin olunabileceğini söyledi.

"23 yarıştan beşine katılmamak, sporda bulunan her bir kişi için büyük bir fark yaratabilir. Kurallara dayatılmış bir ortam yaratmalıyız ve bir kişinin kaç yarışa katılabileceğini söylemeliyiz."

Lewis Hamilton, Mercedes, celebrates pole on arrival in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff ayrıca, takım içinde yapılacak daha büyük bir rotasyonun genç yeteneklere de daha çok fırsat yaratabileceğini düşünüyor.

"Hepimizin organizasyonları içinde yukarılara çıkardığımız ve belki de henüz ön cephelerde bulunmamış genç insanlar var. Eğer bu durum herkes için böyleyse, bu rotasyon genç insanların arka planda çalışmaktansa, yarış pistindeki yüksek baskılı ortama girmesine yardımcı olur."

"Yani herkes bunu yapmak zorunda olursa ve herkes genç insanlarını geliştirmeye başlarsa, bence bu mükemmel bir ilk adım olur."

Wolff, kendisinin ve F1'deki diğer kıdemli yöneticilerin bu muhtemel rotasyondaki "hedef grup" olmadığını belirtirken; kural kitabında söz sahibi olan insanların, bu seride çalışmayı daha sürdürülebilir yapması gerektiğini ekledi.

"Sıkı çalışan insanlara bakmanız gerek. Bu sıkı çalışan insanlar mekanikerler ve FIA ile FOM'un teknik görevlileri. Bu insanlar [pistlere] üç gün daha önce geliyorlar. Yolculukları ve konaklamaları her zaman yöneticilerin standartlarında olmuyor."

"Ayrıca bu insanların yüksek baskılı işleri var. Bu insanların yapacağı bir hata yarış dışı kalmak anlamına gelebilir ya da yavaş pit stoplara neden olabilir."

"Bütün bu insanlar için daha sürdürülebilir bir ortam sağlamamız gerek. Masada biz oturuyoruz ve bunu etkileyebiliriz. Onlar için bunu yapmamız gerek."