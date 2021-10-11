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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Mercedes: "Ocon'un düşüşü, Hamilton'ı pistte tutmanın riskli olduğunu kanıtladı"

Ekleyen:
, Şef Editör

Mercedes F1 takımı, Alpine pilotu Esteban Ocon'un Türkiye GP'nin son bölümünde eskimiş lastiklerle yaşadığı sorunun, Lewis Hamilton'ı pite almamaları halinde benzer sorunları yaşayabileceğini işaret ettiğini düşünüyor.

Mercedes: "Ocon'un düşüşü, Hamilton'ı pistte tutmanın riskli olduğunu kanıtladı"

Yarışı önde götüren pilotların çoğu 20. tur civarında yeni bir set geçiş lastiği için pite gelirken, Mercedes Hamilton'ı lastikleri iyi durumda olduğu için pistte tutmayı tercih etti.

Mercedes bir ara Hamilton'ı yarış sonuna kadar pistte tutmayı değerlendirse de, arkasındaki pilotlar farkı kapatmaya başlayınca 8 tur kala pite aldılar.

Pit stoptan önce Hamilton 3. sıraya kadar yükselmişti ancak pite girdikten sonra Sergio Perez ve Charles Leclerc'e geçilmekten kurtulamadı. Diğer taraftan Hamilton yeni geçiş lastikleriyle kuruyan pistte performans bulmakta zorlandı ve Pierre Gasly'nin baskısı altına girdi.

Hamilton, yarışın ardından yaptığı açıklamada pite ya erken gelmesi gerektiğini ya da hiç gelmemesi gerektiğini söylemişti.

Yarışı tek set lastikle tamamlayan tek isim Ocon'du. Yarışı 10. sırada tamamlayan Ocon'un lastikleri tamamen bitmişti ve Fransız sürücü, bir tur daha olsaydı lastiğinin patlayacağını söyledi.

Andrew Shovlin, "Esteban'a bakarsanız, Lance onu bitişe 5-6 tur kala geçmişti ve onun 17 saniye gerisinde yarışı tamamladı."

"Bu kadar hızlı bir şekilde düşüyorsunuz (performans kaybediyorsunuz). Sadece o performansta devam edip etmeyeceğimizi değil, bunu da düşündük."

"Esteban, bitiş çizgisindeki o kısa düzlükte dahi 2 saniye kaybetti."

"Yaşananları analiz edip kontrol edeceğiz ancak daha fazla kaybetme riski olmasa dahi iki sıra kaybedeceğimizden oldukça emindik." dedi.

Ocon'un dereceleri yarışın sonunda 3 saniye daha yavaştı. Bu sayede Stroll çok hızlı fark açarken, Antonio Giovinazzi hemen arkasında kıl payı 11. oldu.

Hamilton'ın aşınmış geçiş lastikleriyle performansı bir süre pite girip yeni lastiklere geçen pilotlardan daha iyiydi. Ancak onların lastiklerinin aşınarak yarı oluksuz lastik olmasının ardından performansları iyileşti ve Mercedes bunun üzerine Hamilton'ı pite aldı.

Toto Wolff, "Yarışın bitmesine 11 - 12 tur varken, onun tur zamanlarının oldukça güçlü olduğunu düşünüyorduk."

"Arkasındaki Perez gibi 34.6, 34.7 gibi dereceler yapıyordu. Ancak bir anda performansı düşmeye başladı."

"Perez geçiş lastiklerini ideal aralığa getirip aşınma sürecini tamamladığında tur başına 1.5 - 2 saniye kaybetmeye başladık. O pozisyonu muhtemelen Leclerc'e ve ayrıca Gasly'e kaybedeceğimiz açıktı." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Esteban Ocon, Alpine A521, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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