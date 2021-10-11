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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

"Türkiye, 2022 F1 takviminde yer almayacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

RacingNews365'in haberine göre Türkiye, Singapur'un kontrat yenilemesiyle birlikte 2022 Formula 1 takviminde yer almayacak.

"Türkiye, 2022 F1 takviminde yer almayacak"

Formula 1'de 2022 takvimi henüz belli olmadı ve takvimle ilgili her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Racingnews365.com'un haberine göre Formula 1, gelecek yılki takvimde Çin'e yer vermeyi planlasa da yarışın gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. Başlangıçta Çin'in iki yıl aradan sonra sezon başında yapılması planlanmıştı ancak ülkedeki COVID-19 kısıtlamaları şüphelere yol açıyor.

Bu sebeple Şanghay yarışının yerini, son iki yılda Formula 1'e ev sahipliği yapan Imola alacak.

Imola, böylelikle 24 Nisan'da yapılması planlanan Çin yarışının yerini alacak ve Avustralya ile Miami yarışlarının arasında gerçekleşecek.

Başlangıçta Imola'nın 17 Temmuz'da yapılması planlanan Fransa'nın yerini alacağı söylenmişti. Ancak Imola'nın Çin'in yerini almasıyla Paul Ricard yarışının takvimde kalması kesinleşmiş olacak. 

Türkiye ise 2022 takviminde kendisine yer bulamayacak gibi görünüyor. Son iki yılda takvime sonradan dahil olan Intercity İstanbul Park, 2 Ekim tarihinde yapılması planlanan Singapur'un yeri için düşünülmüştü.

Ancak genellikle bu konuda oldukça iyi bilgilere sahip olan RacingNews365 ve Racefans'e göre Singapur'la F1 arasında yeni bir anlaşma imzalanmaya çok yakın. Eğer bu anlaşma imzalanırsa da Türkiye'nin  takvimde kalma şansı olmayacak.

2022 F1 takvimi, 15 Ekim'deki Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylanacak.

RacingNews365'e göre geçici 2022 F1 takvimi:

Sıra Grand Prix Tarih
1 Bahreyn 20 Mart
2 Suudi Arabistan 27 Mart
3 Avustralya 10 Nisan
4 Imola 24 Nisan
5 Amerika Birleşik Devletleri (Miami) 8 Mayıs
6 İspanya 22 Mayıs
7 Monako 29 Mayıs
8 Azerbaycan 12 Haziran
9 Kanada 19 Haziran
10 Büyük Britanya* 3 Temmuz
11 Avusturya* 10 Temmuz
12 Fransa 24 Temmuz
13 Macaristan 31 Temmuz
14 Belçika 28 Ağustos
15 Hollanda 4 Eylül
16 İtalya 11 Eylül
17 Rusya 25 Eylül
18 Singapur 2 Ekim
19 Japonya 9 Ekim
20 Amerika Birleşik Devletleri (Austin) 23 Ekim
21 Meksika 30 Ekim
22 Brezilya 13 Kasım
23 Abu Dhabi 20 Kasım

* Yarış tarihleri ​​değiştirilebilir

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