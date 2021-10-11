"Türkiye, 2022 F1 takviminde yer almayacak"
RacingNews365'in haberine göre Türkiye, Singapur'un kontrat yenilemesiyle birlikte 2022 Formula 1 takviminde yer almayacak.
Formula 1'de 2022 takvimi henüz belli olmadı ve takvimle ilgili her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor.
Racingnews365.com'un haberine göre Formula 1, gelecek yılki takvimde Çin'e yer vermeyi planlasa da yarışın gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. Başlangıçta Çin'in iki yıl aradan sonra sezon başında yapılması planlanmıştı ancak ülkedeki COVID-19 kısıtlamaları şüphelere yol açıyor.
Bu sebeple Şanghay yarışının yerini, son iki yılda Formula 1'e ev sahipliği yapan Imola alacak.
Imola, böylelikle 24 Nisan'da yapılması planlanan Çin yarışının yerini alacak ve Avustralya ile Miami yarışlarının arasında gerçekleşecek.
Başlangıçta Imola'nın 17 Temmuz'da yapılması planlanan Fransa'nın yerini alacağı söylenmişti. Ancak Imola'nın Çin'in yerini almasıyla Paul Ricard yarışının takvimde kalması kesinleşmiş olacak.
Türkiye ise 2022 takviminde kendisine yer bulamayacak gibi görünüyor. Son iki yılda takvime sonradan dahil olan Intercity İstanbul Park, 2 Ekim tarihinde yapılması planlanan Singapur'un yeri için düşünülmüştü.
Ancak genellikle bu konuda oldukça iyi bilgilere sahip olan RacingNews365 ve Racefans'e göre Singapur'la F1 arasında yeni bir anlaşma imzalanmaya çok yakın. Eğer bu anlaşma imzalanırsa da Türkiye'nin takvimde kalma şansı olmayacak.
2022 F1 takvimi, 15 Ekim'deki Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylanacak.
RacingNews365'e göre geçici 2022 F1 takvimi:
|Sıra
|Grand Prix
|Tarih
|1
|Bahreyn
|20 Mart
|2
|Suudi Arabistan
|27 Mart
|3
|Avustralya
|10 Nisan
|4
|Imola
|24 Nisan
|5
|Amerika Birleşik Devletleri (Miami)
|8 Mayıs
|6
|İspanya
|22 Mayıs
|7
|Monako
|29 Mayıs
|8
|Azerbaycan
|12 Haziran
|9
|Kanada
|19 Haziran
|10
|Büyük Britanya*
|3 Temmuz
|11
|Avusturya*
|10 Temmuz
|12
|Fransa
|24 Temmuz
|13
|Macaristan
|31 Temmuz
|14
|Belçika
|28 Ağustos
|15
|Hollanda
|4 Eylül
|16
|İtalya
|11 Eylül
|17
|Rusya
|25 Eylül
|18
|Singapur
|2 Ekim
|19
|Japonya
|9 Ekim
|20
|Amerika Birleşik Devletleri (Austin)
|23 Ekim
|21
|Meksika
|30 Ekim
|22
|Brezilya
|13 Kasım
|23
|Abu Dhabi
|20 Kasım
* Yarış tarihleri değiştirilebilir