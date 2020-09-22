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Formula 1 / Son dakika

Renault, yeni CEO'sunda "Ford v Ferrari" ruhu olduğuna inanıyor

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Renault, yeni CEO'sunda "Ford v Ferrari" ruhu olduğuna inanıyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Renault takım patronu Cyril Abiteboul'a göre yeni Renault CEO'su Luca de Meo, "Ford v Ferrari" filminin arka planında bulunan hikayeye benzer bir ruhu Formula 1 takımına aşılıyor.

Ford'un 1960'lı yıllarda Ford GT40'ı üretip Le Mans'da dominant olan Ferrari takımını yenmesi hikayesi, yakın zamanlarda beyaz perdeye taşınmıştı ve başroller Matt Damon ve Christian Bale tarafından paylaşılmıştı. 

De Meo, Temmuz ayında Fransız araç üreticisinin başına geçmişti ve kendi vizyonunu markaya katmak için gecikmedi - bunun içerisinde, Fransız spor araçları üreticisi markanın ismini yaygınlaştırmak için, Renault F1 takımının adını Alpine'e dönüştürmek de bulunuyor. 

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Motorsport.com'a yaptığı özel açıklamada konuşan Abiteboul, yeni CEO'sunun markaya kattığı şeyler hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Gerçekten çok ama çok büyük."

"Ve dürüst olmak gerekirse, her ne kadar gündelik olaylara müdahale etmiyor olsa da, takımın aldığı sonuçlar sonrasında arkamda birinin olacak olması ve bana her zaman yardım edecek birinin olması gerçekten çok güzel bir şey."

"Spor hakkında ve insanlar hakkında inanılmaz bilgilere sahip. Aynı zamanda spor hakkındaki bilgisi, onun spora olan değerini göstermesi ile beraber zorluğunun ve rekabetinin farkında olduğunu göstermekte."

"Eğer bir karşılaştırma yapmam gerekirse, Ford v Ferrari filmi gibi demek doğru olur. Benim için o, sadece iş bakımından değil, aynı zamanda duygu ve geçmişte Ford'un Ferrari'yi yenme konusunda elde ettiği kararlılığa da sahip."

Renault her ne kadar markalar şampiyonasında altıncı sırada yer alıyor olsa da, Mercedes ve Red Bull'un arkasında geri kalanların en iyisi olma konusunda pek çok takım ile mücadele ediyorlar.

Takımın bu sezon podyum sonuçları için mücadele etmesiyle beraber gösterdikleri gelişim net bir şekilde görülüyor olsa da Abiteboul, oldukları noktadan memnun olmadığını söyledi. 

"Burası, tur zamanı sonucunun önemli olduğu ve genelde de şampiyonanın ele alındığı bir spor." diyen Abiteboul ekledi: "Ve bu yüzden de hâlâ yeterince iyi değiliz. Ancak gelişim hakkında iyi belirtiler varsa bu gayet iyi."

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fernando Alonso, Renault F1 Team

Fotoğraf: Renault F1

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bence birkaç sene önce iyi bir gelişim yaşadık ve bu gelişim, zamanında aracın aerodinamik konseptinin yanlış olması nedeniyle durakladı gibi oldu."

"Bu yüzden de daha farklı bir aerodinamik konsept ile yola devam etme kararı aldık, bu da her zaman bir risktir, özellikle de bizim gibi bir kurum için. Ancak dürüst olmak gerekirse konsept değiştirerek sadece yaralarımızı sarmadık, ilerlemeyi de başardık. Bunun işe yaradığını da görüyoruz."

"İyi güncellemeler yaptık, kışın iyi gelişimlere de sahip olacağız. Sezon başında iyi güncellemeler oldu. Ve hâlâ yapılması gereken birkaç şey daha var."

"Takımın, yapılan değişikliklerle beraber daha iyi çalıştığını görebiliyoruz ve aynı zamanda araç hakkındaki bilgiler de daha iyi olmaya başladı."

"Ancak gerçek şu ki aracın ve takımın tam potansiyelini hâlâ ortaya çıkaramamış bir durumdayız."

"Almamız gereken sonuçları hâlâ alamadık ve bu yüzden olmak istediğimiz yerde de değiliz, bu yüzden bu kadar rekabetçi olan bir alanda artılar yerine eksilere odaklanmayı tercih ediyorum." 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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