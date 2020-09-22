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Formula 1 / Son dakika

McLaren, yeni parçalar üzerinde çalışmaya devam ediyor

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McLaren, yeni parçalar üzerinde çalışmaya devam ediyor
Ekleyen:
, Editör

McLaren'ın üretim direktörü Piers Thynne, önümüzdeki yarışlar için güncellemeler hazırlamaya devam ettiklerini belirtti.

McLaren bu yıl tüm yarışlara yeni parçalar getirmeye çalıştı ve genellikle büyük güncellemeler değil, küçük güncellemeler yaptı.

Son olarak Mugello'da Mercedes tarzı bir burun tasarımı deneyen İngiliz ekip, kalan yarışlarda mevcut tutumunu sürdürecek.

Thynne, "Fabrikamızda bulunan üretim ekibimiz şimdiye kadarki üçlü yarışlarda, kısa sürede gerekli sayıda yedek parça üretme konusunda harika bir iş çıkardı.

"Ne yazık ki Carlos, Toskana Grand Prix'sinde bir kazaya karıştı, ama kimse yaralanmadığı için mutluyum. Üretim açısından bakıldığında Mugello'daki kazada, Sochi'ye gönderilmeden önce yeniden üretilmesi gereken bazı önemli parçaları kaybettik. Fabrikadaki tüm ekip bir bütün olarak çalışıyor, böylece ilerlemeye devam etmek için gereken her şeye sahip oluyoruz."

"Sezonun henüz yarısını geride bırakmamıza rağmen, görevlerimizi tamamlamaya odaklanmalı ve çok çalışmaya devam etmeliyiz. Yeni parçalar hazırlamak, yedek parça üretmek ve aracı gelecek yıl için hazırlamak arasındaki kaynak dağılımı, bu kısa vadeli sezonda ilginç bir zorluk olmaya devam ediyor."

"Aracı daha iyi hale getirmek için önümüzdeki yarışlara yeni parçalar getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Carlos Sainz Jr., McLaren, climbs out of his damaged car after crashing out

Carlos Sainz Jr., McLaren, climbs out of his damaged car after crashing out

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01

Lando Norris, McLaren MCL35, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Carlos Sainz şunları ekledi: “Bu sezon üçlü yarışlarda hem olumlu hem de olumsuz anlar yaşadık. Monza'daki mükemmel sonuç, tüm takıma büyük bir güven verdi. Umarım Mugello'da olanlar bir daha olmaz."

"Takım için 11 haftada 9 yarış yapmak çok zordu. Biraz dinlenmeleri, önceki yarışları dikkatlice analiz etmeleri ve gelişim çalışmaları yapmaları harika."

"Rusya Grand Prix'sini sabırsızlıkla bekliyorum. 2019'da altıncı altıncı olmuştum ve puan kazanmıştım, ancak bunu bir yıl önce yaptık. Şimdi bizi yeni zorluklar bekliyor ve puan için mücadele inanılmaz derecede yakın olacak."

"Elbette rakiplerimizin önünde kalmak ve iyi bir sonuca ulaşmak için tüm fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz." dedi.

Lando Norris ise, "Takım, çalışmak zorunda olduğunu biliyor çünkü gridin ortasındaki mücadele çok yakın. Umarım cuma günkü ilk antrenmanda verimli şekilde başlayabiliriz."

"Mugello'dan sonra tribünlerde yeniden taraftar görmek güzel olacak." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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