Ralf Schumacher: "Hamilton, Mercedes'le ilgili belirsizlik nedeniyle yeni kontrat imzalamıyor"

Lewis Hamilton, Mercedes ile henüz yeni bir kontrat imzalamadı ve sezon sonunda takımdan ayrılacağına dair iddialar var.

Ayrıca Mercedes'in Ineos tarafından satın alınacağı konuşuluyor ve Hamilton'ın kontratını yenilememesinin sebeplerinden birisi bu olabilir.

Sky Deutschland'a konuşan Ralf Schumacher, "İnsanlar bana, ağabeyimin rekorlarını kırdığı için Lewis Hamilton'ın tüm zamanların en iyi yarış pilotu olup olmadığını sormaya devam ediyorlar."

“Bence o kesinlikle kendi döneminin en iyisi. Tıpkı Michael gibi."

“Ama onu ağabeyimle karşılaştırmak zor çünkü burada pek çok faktör var. Lewis harika bir yeteneğe sahip ve ek olarak mega bir paketi de var. Michael için durum her zaman böyle değildi."

"Ama Lewis'in kendisinin yaptığı şey harika. Griddeki en iyi sürücü olduğunu söylemek gerekiyor."

"Mercedes'in gelecek sene sonuna kadar takımı satmak istediği söylentileri var ve bu belirsizliğin sonuçları var. Bu durum, bu tür gelecek kararlarını aksatıyor."

“Lewis'in önemli bir karakter olduğunu ve kesinlikle çok maliyetli olduğunu unutmamalıyız. Ayrıca kontratının tek yıllık olmasını istemeyecektir."

"Kendisi ile takım arasındaki görüşmelerin bu kadar uzun sürmesinin temel nedeni takımın üzerinde dolaşan bu belirsizlik olmalı." dedi.