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Formula 1

Canlı anlatım: Emilia Romagna GP 1. antrenman seansı

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Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
06:03 Görüşmek üzere!
06:03 İkinci antrenman senası TSi 15:30'da gerçekleştirilecek.
06:03 İlk on:
Bottas
Hamilton
Verstpapen
Leclerc
Gasly
Sainz
Alonso
Stroll
Latifi
Ricciardo.
06:02 Ve seans böylelikle Valtteri Bottas'ın liderliğiyle sona eriyor. Mercedes 1-2 oldu.
06:02 Mazepin son virajda çakıl havuzuna çıkıp, bariyerlere çarpmış.
06:02
 
06:02 Mazepin bariyerlerde!
06:02 Ve seans sona eriyor.
06:00 Bottas 1:16.564 yaparak ilk sırayı alıyor!
05:59 Son dakikalarda peş peşe hızlı turlar geliyor!
05:57 Hollandalı pilotun süresi: 1:16.622
05:56 Max Verstappen birinci sıraya yükseliyor
05:55 Leclerc ikinci sıraya, Bottas üçüncü sıraya yükseliyor
05:55 Leclerc üçüncü sektörün en hızlı zamanını yapıyor
05:54 Bottas ilk iki sektörde mor süre yaptı!
05:54 Leclerc ilk sektörde en iyi süresini yapıyor
05:53 Perez, Ocon, Raikkonen, Tsunoda dışında herkes pistte
05:52 Hamilton, 1:16.892'yle en iyi süreyi yapıyor
05:51 Gasly, ikinci sektördeki en iyi süreyi Sainz'ın elinden aldı
05:51 Sainz ikinci sektörde en iyi süreyi yapıyor
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