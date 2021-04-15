Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel’le olan rekabetinin, Formula 1 kariyeri boyunca en sevdiği rekabet olduğunu söyledi ve bu mücadelelerin, onları daha da yakınlaştırdığını düşündüğünü ekledi.

Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"

Hamilton ve Vettel, son 11 dünya şampiyonluğunun 10 tanesini kazandı ve 2017-2018 yıllarında da şampiyonluk için tekerlek tekerleğe savaştılar.

Hamilton, bu iki yılda da Vettel’i yenebilmiş olsa da, ikili, şampiyonluk mücadelesi verirken, birçok kez birbirleriyle savaştılar ve hatta aralarında gerginlik bile yaşandı.

Şu ana kadar, Formula 1 tarihinde en sevdiği rekabetin hangisi olduğu sorusuna Hamilton, ‘’Ben ve Seb." yanıtını verdi ve ekledi: ‘’Bugün bulunduğumuz konuma gelmenin ne kadar zor olduğunu, harika bir sürücüye karşı yarıştığımı ve Seb’in ne kadar harika biri olduğunu biliyorum.’’

‘’O, dört kez dünya şampiyonu. Başka bir takıma karşı yarışırken, ki Ferrari o dönemlerde çok güçlüydü, ikimizin de odaklanması, hafta sonları performans göstermesi gerekiyordu."

‘’Bu, bizim için zor dönem olsa da, bence bu bizi daha da yakınlaştırdı çünkü aramızdaki saygının inanılmaz büyük olduğunu düşünüyorum.’’

Hamilton’un, bu sezon Verstappen’le vereceği şampiyonluk mücadelesinin şimdiden harika bir Formula 1 rekabeti olacağı konuşuluyor.

Hamilton, bunun sezonun başlarında gerçekleşeceğini düşünmüyor ancak, şampiyonluk için verilen savaştan keyif aldığını belirtti.

‘’Benim için, Seb’le mücadele etmek, Valtteri’yle mücadele etmek harika. Çünkü en iyi sürücülerle mücadele etmek ve bu mücadelenin olabildiğince yakında olmak istiyorsunuz."

‘’Sonra da, iyi sonuçlara ulaşmak için rakiplerinizden biraz daha fazlasını denebilir ve gelişebilirsiniz."

Hamilton, Verstappen’le olan mücadelesinin, Vettel’le olana kıyasla daha farklı bir dinamiğe sahip olacağını da ekledi.

‘’Elbette bu farklı. Çünkü eğer Max’la yarışıyorsam, o Seb’in tecrübelerine sahip değil ancak kesinlikle gelecekte şampiyon olma şansı var.’’

 

paylaşım
yorumlar
F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu

Önceki haber

F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"

19 dk
2
Formula 1

F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu

39 dk
3
Formula 1

Kanada GP'nin iptal edileceği iddiaları artıyor, Türkiye takvime dönebilir!

2s
4
Formula 1

Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor

59 dk
5
Formula 1

Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''

1s
Son Haberler
Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"
F1

Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"

19dk
F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu
F1

F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu

39dk
Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor
F1

Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor

59dk
Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''
F1

Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''

1s
Alonso, yeniden Indy 500'e katılıp katılmayacağından emin değil
IndyCar

Alonso, yeniden Indy 500'e katılıp katılmayacağından emin değil

1s
Son Videolar
Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor
Formula 1 / Haberler

Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor

Imola padoğundaki şanslı kedi "Formulino"nun sırrı
Formula 1 / Özel Haber

Imola padoğundaki şanslı kedi "Formulino"nun sırrı

Renault CEO'su: "Şu anda partner takıma sahip olmak iyi anlaşma değil"
Formula 1 / Son dakika

Renault CEO'su: "Şu anda partner takıma sahip olmak iyi anlaşma değil"

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"

F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu
Formula 1 Formula 1 / Haberler

F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu

Kanada GP'nin iptal edileceği iddiaları artıyor, Türkiye takvime dönebilir!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kanada GP'nin iptal edileceği iddiaları artıyor, Türkiye takvime dönebilir!

Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor

Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''

Schumacher'in İsviçre'deki malikanesi satılığa mı çıkarıldı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'in İsviçre'deki malikanesi satılığa mı çıkarıldı?

F1, 2021’de altı yeni TV grafiği yayınlayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, 2021’de altı yeni TV grafiği yayınlayacak

Russell, Hamilton ile konuşmadığı iddialarını yalanladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Hamilton ile konuşmadığı iddialarını yalanladı

Son Haberler

Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"

F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu
F1 Formula 1 / Haberler

F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu

Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor
F1 Formula 1 / Haberler

Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor

Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.