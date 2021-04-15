Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"

Hamilton ve Vettel, son 11 dünya şampiyonluğunun 10 tanesini kazandı ve 2017-2018 yıllarında da şampiyonluk için tekerlek tekerleğe savaştılar.

Hamilton, bu iki yılda da Vettel’i yenebilmiş olsa da, ikili, şampiyonluk mücadelesi verirken, birçok kez birbirleriyle savaştılar ve hatta aralarında gerginlik bile yaşandı.

Şu ana kadar, Formula 1 tarihinde en sevdiği rekabetin hangisi olduğu sorusuna Hamilton, ‘’Ben ve Seb." yanıtını verdi ve ekledi: ‘’Bugün bulunduğumuz konuma gelmenin ne kadar zor olduğunu, harika bir sürücüye karşı yarıştığımı ve Seb’in ne kadar harika biri olduğunu biliyorum.’’

‘’O, dört kez dünya şampiyonu. Başka bir takıma karşı yarışırken, ki Ferrari o dönemlerde çok güçlüydü, ikimizin de odaklanması, hafta sonları performans göstermesi gerekiyordu."

‘’Bu, bizim için zor dönem olsa da, bence bu bizi daha da yakınlaştırdı çünkü aramızdaki saygının inanılmaz büyük olduğunu düşünüyorum.’’

Hamilton’un, bu sezon Verstappen’le vereceği şampiyonluk mücadelesinin şimdiden harika bir Formula 1 rekabeti olacağı konuşuluyor.

Hamilton, bunun sezonun başlarında gerçekleşeceğini düşünmüyor ancak, şampiyonluk için verilen savaştan keyif aldığını belirtti.

‘’Benim için, Seb’le mücadele etmek, Valtteri’yle mücadele etmek harika. Çünkü en iyi sürücülerle mücadele etmek ve bu mücadelenin olabildiğince yakında olmak istiyorsunuz."

‘’Sonra da, iyi sonuçlara ulaşmak için rakiplerinizden biraz daha fazlasını denebilir ve gelişebilirsiniz."

Hamilton, Verstappen’le olan mücadelesinin, Vettel’le olana kıyasla daha farklı bir dinamiğe sahip olacağını da ekledi.

‘’Elbette bu farklı. Çünkü eğer Max’la yarışıyorsam, o Seb’in tecrübelerine sahip değil ancak kesinlikle gelecekte şampiyon olma şansı var.’’