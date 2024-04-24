Toprak: "Eğer hızlıysanız, dokuzuncu sıradan başlamak sorun değil"

Toprak Razgatlıoğlu, pazar günkü Superpole yarışında gerilemekten kurtulamadı ve alışılmışın aksine ancak dokuzuncu olabildi.

Jonathan Rea ve Alex Lowes'a karşı pozisyon savaşı veren Razgatlıoğlu, özellikle üçüncü sektörde yavaş kaldı.

Toprak, Superpole Yarışı hakkında, "Superpole Yarışı'nda herkes gibi SCQ lastiğini kullandık. Normalde farklı bir lastik kullanmayı düşünürdüm ama yarışlar bazen böyle olabiliyor."

"2. Yarışı kazanarak çok iyi bir iş çıkardık; kolay değildi ama her tur gerçekten çok zorladım!"

"Bu benim Assen'deki ilk WSBK galibiyetim, BMW için de öyle, bu yüzden mutluyum."

2. Yarışa gelindiğinde Toprak kusursuz bir performansla dokuzuncu sıradan zafere ulaştı.

BMW ile üçüncü zaferinin ardından temsilcimiz, "Barcelona'daki gibi hissettim; genel olarak çok mutluyum."

"Eğer gerçekten hızlıysanız dokuzuncu sıradan başlamak ya da dokuz pozisyon geride olmak sorun değil! 1. virajda Alex Lowes neredeyse kaza yapıyordu. Bu yüzden gazı kesmek zorunda kaldım. Sonrasında ise tüm sürücüleri tek tek geçtim."

"Yarışta kendime güveniyordum ve motor freni işe yarıyordu. Gerçekten iyi bir tempo yakaladım."

"Bence çok iyi bir galibiyetti! Assen garip bir pist ve bu hafta sonu hava da garipti."

"Her gün bir şeyler öğreniyorum ve deneyim kazanıyorum. Bu hafta sonu bir galibiyete ihtiyacım vardı ve onu almayı başardık." dedi.