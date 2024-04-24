Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
World Superbike Assen

Toprak: "Eğer hızlıysanız, dokuzuncu sıradan başlamak sorun değil"

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Assen'deki galibiyetin ardından oldukça mutlu olduğunu söylüyor.

Ezel Tan
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlıoğlu, pazar günkü Superpole yarışında gerilemekten kurtulamadı ve alışılmışın aksine ancak dokuzuncu olabildi.

Jonathan Rea ve Alex Lowes'a karşı pozisyon savaşı veren Razgatlıoğlu, özellikle üçüncü sektörde yavaş kaldı.

Toprak, Superpole Yarışı hakkında, "Superpole Yarışı'nda herkes gibi SCQ lastiğini kullandık. Normalde farklı bir lastik kullanmayı düşünürdüm ama yarışlar bazen böyle olabiliyor."

"2. Yarışı kazanarak çok iyi bir iş çıkardık; kolay değildi ama her tur gerçekten çok zorladım!"

"Bu benim Assen'deki ilk WSBK galibiyetim, BMW için de öyle, bu yüzden mutluyum."

2. Yarışa gelindiğinde Toprak kusursuz bir performansla dokuzuncu sıradan zafere ulaştı.

BMW ile üçüncü zaferinin ardından temsilcimiz, "Barcelona'daki gibi hissettim; genel olarak çok mutluyum."

"Eğer gerçekten hızlıysanız dokuzuncu sıradan başlamak ya da dokuz pozisyon geride olmak sorun değil! 1. virajda Alex Lowes neredeyse kaza yapıyordu. Bu yüzden gazı kesmek  zorunda kaldım. Sonrasında ise tüm sürücüleri tek tek geçtim."

"Yarışta kendime güveniyordum ve motor freni işe yarıyordu. Gerçekten iyi bir tempo yakaladım."

"Bence çok iyi bir galibiyetti! Assen garip bir pist ve bu hafta sonu hava da garipti."

"Her gün bir şeyler öğreniyorum ve deneyim kazanıyorum. Bu hafta sonu bir galibiyete ihtiyacım vardı ve onu almayı başardık." dedi.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber BMW: "Toprak bu hafta sonu mükemmeldi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
F1 Komisyonu bugün toplanıyor

F1 Komisyonu bugün toplanıyor

Formula 1
Çin GP
F1 Komisyonu bugün toplanıyor
Kawasaki, 2024 sonunda WSBK fabrika takımını kapatacak

Kawasaki, 2024 sonunda WSBK fabrika takımını kapatacak

World Superbike
Kawasaki, 2024 sonunda WSBK fabrika takımını kapatacak
Alman basını: "Hulkenberg, Audi ile anlaştı, resmi açıklama yakın"

Alman basını: "Hulkenberg, Audi ile anlaştı, resmi açıklama yakın"

Formula 1
Çin GP
Alman basını: "Hulkenberg, Audi ile anlaştı, resmi açıklama yakın"

Son Haberler

Özel Haber: F1, puan sistemi değişikliklerine ilişkin kararını erteledi

Özel Haber: F1, puan sistemi değişikliklerine ilişkin kararını erteledi

F1 Formula 1
Özel Haber: F1, puan sistemi değişikliklerine ilişkin kararını erteledi
Adrian Newey, Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanıyor!

Adrian Newey, Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanıyor!

F1 Formula 1
Adrian Newey, Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanıyor!
Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin

Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin

WEC WEC
Imola
Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin
Pedrosa: "Geçen yılın ardından tekrar yarışmayı beklemiyordum"

Pedrosa: "Geçen yılın ardından tekrar yarışmayı beklemiyordum"

MGP MotoGP
İspanya GP
Pedrosa: "Geçen yılın ardından tekrar yarışmayı beklemiyordum"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye